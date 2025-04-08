زينة تلفت الأنظار بأحدث ظهور وتعلق بكلمات مؤثرة : إذا مات القلب ذهبت الرحمة

لفتت الفنانة زينة أنظار متابعينها بصور جديدة عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام فى أحدث ظهور لها .

ظهرت بملامح جذابة وإطلالة هادئة بملابس باللون الأحمر خطفت " زينة" قلوب متابعيها و علقت قائلة " إذا مات القلب ذهبت الرحمة .. واذا مات العقل ذهبت الحكمة .. وإذا مات الضمير ذهب كل شيء" وتفاعل معها جمهورها ومتابعيها ونالت ردود أفعال واسعة.

عبرت الفنانة زينة عن سعادتها الكبيرة بتصدر مسلسل«العتاولة 2»، قائمة الأعلى مشاهدة خلال موسم رمضان الحالي.

وكتبت عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك :"مسلسل العتاولة رقم ١ بنهاية الشهر الكريم وفقا لتقرير القنوات، شكرا على كل الحب والدعم وكل عام وانتم بخير".

تركي آل الشيخ يحتفل بالمسلسل المتصدر أعلى مشاهدة في رمضان 2025

احتفل المستشار تركي آل الشيخ وأبطال المسلسل، بالنجاح الكبير الذي حققه مسلسل العتاولة 2 خلال موسم رمضان الحالي، وذلك من خلال حساباتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

حقق مسلسل “العتاولة 2, نجاح كبير في موسم رمضان 2025، حيث تصدّر قائمة الأعلى مشاهدة عبر القنوات الفضائية، متفوقًا على كافة الأعمال الدرامية المنافسة خلال الموسم الحالي، وذلك ووفقًا للإحصائيات من شركة «Ejabat»، المختصة في أبحاث السوق واستطلاعات الرأي، لذلك احتل المسلسل المركز الأول من خلال عرضه على قناة MBC.

وشارك المستشار تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة التقرير الذي يوضح تصدر العتاولة 2 للسباق الرمضاني، مهنئًا فريق العمل، وعلق: أرقام رائعة... أبارك لأخي محمد عبدالمتعال وكل فريقه المميز. وقد أبرز التقرير الأرقام التي حققها المسلسل، مما يعكس شعبيته الكبيرة بين الجمهور.