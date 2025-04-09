زوج يطلب الطلاق من زوجته في محكمة الأسرة بالتجمع: بتضربني ومش قادر أعيش معاها

أقام زوج دعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، طالب فيها بإنهاء علاقته الزوجية بعد سنوات طويلة من الزواج أثمرت عن ثلاث فتيات، بسبب ما وصفه بـ الاعتداء الجسدي والإهانات المتكررة من زوجته.

محكمة الأسرة بالتجمع الخامس

وأكد الزوج في دعواه أنه لم يعد يحتمل العيش تحت سقف واحد مع زوجة تستقوي عليه بالعنف، وقال إنه رغم صبره طوال سنوات الزواج، إلا أن الأمر تجاوز الخلافات الزوجية المعتادة ووصل إلى حد الضرب المبرح، مما تسبب له في إصابات موثقة بتقارير طبية أرفقها بالدعوى.

وقضت المحكمة بتطليق الزوج طلقة بائنة للضرر، مع إلزامه بكافة الحقوق المالية الخاصة ببناته الثلاث، من نفقة وإيجار مسكن الحضانة، ومؤخر صداق وأجرة الحاضنة، ورفضت مطالب الزوجة بالحصول على نفقة عدة ومتعة ومصاريف أخرى.