علي البيلي: كنت خايف من "يوسف" واتخضيت ورفضته في لام شمسية

قال الطفل علي البيلي إن ترشيحه لتجسيد شخصية "يوسف" في مسلسل "لام شمسية" جاء من خلال اتصال هاتفي تلقته والدته، أخبروها فيه بوجود دور لي في عمل درامي ضمن السباق الرمضاني، دون توضيح لطبيعة الدور أو تفاصيل الشخصية.

وتابع خلال لقائه في برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر قناة ON:" بعد كده عرفت الدور وأنا رايح مع ماما للأوديشن قلتلها: مش عايز أروّح، أنا خايف آخد الدور، وخايف الناس تقول إيه؟! فقالتلي: براحتك، اللي أنت عايزه."

وأضاف:"بعد حوالي 3 أسابيع، كلموا ماما تاني وقالولها إن كريم الشناوي عايز يشوفني، وهي أقنعتني إن دي فرصة أقابله حتى لو في اعمال قادمة ."

وأردف:"لما قابلته شرحلي إن الدور مهم وبيخص ناس كتير، ووقتها مكنتش فاهم أوي، بس لما بدأ يشرحلي أكتر، اقتنعت، وكلامه دخل قلبي ومعرفش أقنعني إزاي ؟ ."

وعن بدايته مع الفن قال : " مثلت في مسلسل الكبير وليه لا واللعبه كما ان هناك مسلسل " كتالوج " صورناه قبل عام سيعرض في يونيو القادم وهو بطولة " فيجو وريكو " وهو من إخراج وليد الحلفاوي "

وذكر أنه ينحدر من محافظة الاسكندرية وأنه أحب الفن منذ المدرسة في سن خمس وست سنوات بدأنا نعمل مسرحيات مدرسية قائلاً : " كنت ببقى بطل المسرحيات والمعلمين قالوا لوالدتي أني كويس في الاداء ومش خجول فأمي قررت تأخذني أعمل " اوديشن " في القاهرة وكان أول عمل هو ليه لا وكان دور صغير "

ولفت إلى أنه يشعر بالمتعة في الفن قائلاً : بحس أني مبسوط فيه "