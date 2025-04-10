مجانية بالكامل.. وزير الاتصالات: مبادرة رواد رقميين منحة لجميع الشباب والفتيات

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات ان الحراك في قطاع الاتصالات يعد اعلى نمو خلال السنوات الماضية، مشيرا الى ان النمو السنوي وصل الى ١٦٪؜ وهذا عمل على خلق المزيد من الوظائف .

واضاف ان الوظائف في جهاز الاتصالات كانت مقتصرة على خرجي الاتصالات اما الان فالوظائف التابعة للاتصالا متاحة لكل الخريجين.

واشار الى ان مبادرة رواد رقميين منحة مجانية بالكامل باقامة كاملة، لافتا إلى ان المبادرة متاحة لجميع الشباب والفتيات.

وأكمل ان المبادرة بها العديد من التخصصات مثل الامن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات وتخصصات الذكاء الاصطناعي والشبكات الرقمية والفنون الرقمية مشير الي انه سيتم هنا اختبار قدرات للمتقدمين لتأهيل المنضمين في المبادرة .