مصطفى بكري: أمريكا قد تدفع بقوات برية لليمن بمناطق سيطرة الحوثيين

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن أمريكا لا تتوقف عن نشر الأخبار الغير صادقة عن اليمن، مشيرا إلى أن تلك الأنباء قد تكون مؤشرا على خطورة الأوضاع على الدولة اليمنية خاصة في المناطق التي تحكمها ميليشيات الحوثي.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، أنه بعد التأكد من تدمير غالبية القوى العسكرية في اليمن، قد تدفع بقوات برية لعدد من الأماكن التي يسيطر عليها الحوثيين على اليمن.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن القضية ستكون أمام مرحلة جديدة، خاصة أن إيران أعلنت تخليها عن ميليشيا الحوثي لمصالحها المباشرة وستخوض مفتاوضات مباشرة بحضور مبعوث ترامب للشرق الاوسط ووزير خارجية إيران.

التخلي عن اذرعها العسكرية

واشار مصطفى بكري إلى أن واسنطن طلبت من ايران التخلي عن اذرعها العسكرية قبل الدخول في مفاوضات

