وائل لطفي: جماعة الإخوان تاجرت بالدين واستخدمته في غير أغراضه

أكد الكاتب الصحفي وائل لطفي، أنه عمل على محاربة فكر جماعة الإخوان الإرهابية، خاصة في اتجارهم بالدين، واستخدامه في غير أغراضه، وتفريغه من مضمونه، وتحويله لدعوة سياسية، والاتجار به.

وقال وائل لطفي، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، إننا في حاجة إلى كتابة تاريخنا، خاصة أنه كان في السابق يوجد مؤرخون عظماء، كانوا يكتبون التاريخ حتى فترة الستينيات، ولكن اختفت بعد تلك الفترة.

وتابع الكاتب الصحفي وائل لطفي، أن الإخوان احتكروا كتابة التاريخ، و عملوا على تزييف التاريخ في الكتب الخاصة بهم.