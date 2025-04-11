محلل سياسي: مصر لها دور حقيقي في مساندة القضية الفلسطينية.. فيديو

قال بلال الدوي كاتب ومحلل سياسي، إنّ مصر لها دور حقيقي في مساندة القضية الفلسطينية، مشيرًا، إلى أنّ شكر جمال الدرة والد الطفل الفلسطيني الشهيد محمد الدرة للرئيس عبد الفتاح السيسي على رفض تهجير الفلسطيني مستحق.



وأضاف الدوي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور": "مصر كان لها دور كبير جدا في مساندة القضية الفلسطينية بشكل حقيقي، وخاضت جولات كثيرة جدا لإتمام الهدنة الأولى والهدنة الثانية".



وتابع: "المفاوض المصري نجح في وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات وإتمام عملية تبادل الأسرى في المرحلة الأولى من الهدنة الثانية".

وأكد، أنّ إسهام مصر في المساعدات المقدمة إلى قطاع غزة بلغ 80%، وهو حجم مشاركة كبير جدا، رغم التعنت والتعسف الإسرائيلي، والشاحنات المصرية الكبيرة جدا شاهدها العالم على الهواء مباشرة، فقد حرصت الدولة المصرية على استقدام الأمين العام للأمم المتحدة أمام معبر رفح وأقام مؤتمرا صحفيا عالميا.

