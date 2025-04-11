فوائد بالجملة.. ماذا يحدث للجسم عند تناول خل التفاح قبل النوم؟

يساعد خل التفاح في التحكم في نسبة السكر في الدم، والحد من الرغبة الشديدة في تناول الطعام أثناء الليل، وتقليل حرقة المعدة، وكل هذا من شأنه أن يحسن النوم.

لتناول خل التفاح قبل النوم، قم بتخفيفه بالماء واشرب الخليط قبل النوم بـ2-3 ساعات لمنع ارتجاع الحمض.

كما تشير الأبحاث إلى أن خل التفاح قد يكون له فوائد صحية محتملة، قد تُحسّن النوم بشكل غير مباشر، أو تكون أكثر فعالية ليلاً.

فوائد تناول خل التفاح قبل النوم

1. يدعم التحكم في نسبة السكر في الدم

وجدت دراسة حديثة أن تناول خل التفاح يُخفّض بشكل ملحوظ مستوى السكر في الدم أثناء الصيام ومستوى الهيموغلوبين السكري (HbA1C) لدى البالغين المصابين بداء السكري من النوع الثاني، كلما زادت كمية خل التفاح التي يتناولونها، كانت النتائج أفضل.

2. يخفض الكوليسترول الكلي

وجدت مراجعة بحثية أن خل التفاح قد يساعد في خفض الكوليسترول الكلي، ومع ذلك، اقترح الباحثون أن تناوله بانتظام بمرور الوقت قد يكون مفتاحًا للحصول على فوائد الكوليسترول.

3. يساعد في إدارة الوزن

بالإضافة إلى الفوائد المقترحة لخفض نسبة السكر في الدم والكوليسترول من استهلاك خل التفاح يوميًا، وجدت دراسة حديثة أيضًا أن المشاركين شهدوا انخفاضًا كبيرًا في وزن الجسم، ومؤشر كتلة الجسم (BMI)، ومحيط الخصر والورك، ونسبة الدهون في الجسم.