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زيادة أسعار المواصلات بعد رفع البنزين والسولار.. التعريفة جديدة في المحافظات
بعد زيادة سعر البنزين والسولار .. ماذا سيحدث في المواصلات ورغيف الخبز ؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

زيادة أسعار المواصلات بعد رفع البنزين والسولار.. التعريفة جديدة في المحافظات

زيادة أسعار المواصلات بعد رفع البنزين والسولار.. التعريفة جديدة لكل المحافظات
زيادة أسعار المواصلات بعد رفع البنزين والسولار.. التعريفة جديدة لكل المحافظات
عبد العزيز جمال

يبحث الكثير من المواطنين عن اسعار المواصلات الجديدة في مختلف المحافظات، بالتزامن مع قرارات زيادة أسعار الوقود الأخيرة. 

اسعار المواصلات

شهدت اسعار المواصلات في أغلب المحافظات زيادة جديدة في حدود 10-20 %، حيث تم تعديل تعريفة الركوب لكافة أنواع المواصلات سواء النقل الداخلي أو بين المحافظات، وكذلك الميكروباصات والسرفيس والتاكسي. 

السرفيس

وأعلنت الأجهزة التنفيذية عن نشر اسعار المواصلات الجديدة في المواقف العامة، مشددة على اتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين.

زيادة اسعار المواصلات

وتمثلت زيادة اسعار المواصلات في رفع قيمة الأجرة بنسبة تتراوح بين 10% إلى 20%، حسب نوع وسيلة النقل والمسافة.

ففي القاهرة الكبرى مثلًا، ارتفعت تعريفة ركوب الميكروباصات من 7 إلى 8 جنيهات في بعض الخطوط، بينما ارتفعت خطوط أخرى إلى 10 جنيهات، خاصة الخطوط الطويلة التي تربط المدن الجديدة بالمراكز الحضرية.

تعريفة المواصلات الجديدة

ووفقًا للقرارات الجديدة، فإن تعريفة المواصلات الجديدة تشمل جميع وسائط النقل الرسمية، وقد تم إلزام السائقين بوضع لافتات توضح الأجرة المحددة من قبل المرور والسرفيس، مع التنبيه على المواطنين بعدم دفع أي مبلغ زائد عن التعريفة المقررة، والإبلاغ عن أي تجاوزات.

تسعيرة المواصلات الجديدة

كما تضمنت تسعيرة المواصلات الجديدة تطبيق نظام مراقبة مشدد داخل المواقف باستخدام كاميرات المراقبة، وإرسال لجان متابعة مفاجئة لضمان الالتزام بالقرارات. 

وبدأت بعض المحافظات مثل الجيزة والإسكندرية بالفعل في فرض مخالفات فورية على السائقين الذين يثبت زيادة التعريفة المقررة .

مواقف السرفيس

اسعار المواصلات الجديدة

وفي هذا السياق، أكدت وزارة التنمية المحلية أنه تم تعميم منشور رسمي على جميع المحافظين بخصوص اسعار المواصلات الجديدة، مع تحديد نسب الزيادة بدقة لكل وسيلة نقل، بما يتناسب مع الزيادة التي طرأت على أسعار البنزين، حتى لا يتكبد المواطن عبئًا غير مبرر.

تعريفة المواصلات الجديدة 2025

وبالنسبة لـ تعريفة المواصلات الجديدة 2025، فقد جاء القرار الحكومي في إطار خطة شاملة لربط تسعير النقل بسياسات الوقود الجديدة التي تُحدّث بشكل ربع سنوي. 

ويهدف هذا التوجه لضمان التوازن بين مصالح المواطنين ومشغلي وسائل النقل، في ظل الأعباء الاقتصادية المتزايدة.

تسعيرة المواصلات الجديدة

وقد شملت تسعيرة المواصلات الجديدة زيادات متفاوتة في الأقاليم المختلفة، ففي محافظات الوجه البحري، تراوحت الزيادات بين 1.5 إلى 3 جنيهات، بينما وصلت في بعض الخطوط النائية إلى 5 جنيهات. 

وأشارت البيانات الرسمية إلى أن متوسط الزيادة لم يتجاوز 18% في أغلب الخطوط.

تعريفة المواصلات الجديدة

وتزامن الإعلان عن تعريفة المواصلات الجديدة مع تصريحات من جهاز حماية المستهلك تؤكد ضرورة التزام جميع السائقين بالتسعيرات الرسمية، مع إتاحة خدمة الإبلاغ الفوري عبر الخط الساخن لأي شكوى تتعلق بجشع بعض السائقين أو محاولات استغلال الركاب.

ننشر أسعار تعريفة الميكروباص على جميع خطوط القاهرة

تعريفة الركوب الجديدة الاسكندرية

وفي الإسكندرية، تم إعلان تعريفة الركوب الجديدة الاسكندرية رسميًا، حيث وصلت الأجرة على الخطوط الداخلية إلى 8 جنيهات بدلًا من 6.5، بينما بلغت الأجرة من العجمي إلى وسط المدينة 11 جنيهًا، وبدأت المحافظة في تعليق لافتات ضخمة في مواقف النقل لتوعية الركاب بالتعريفة الجديدة.

اسعار المواصلات الجديدة

وفي محافظة القليوبية، بدأت مديرية المرور في تنفيذ جولات ميدانية مفاجئة على المواقف للتأكد من تطبيق اسعار المواصلات الجديدة، وأكدت أن هناك التزامًا كبيرًا من السائقين حتى الآن، مع بعض الشكاوى الفردية التي تمت معالجتها ميدانيًا.

تعريفة الأجرة الجديدة بين المحافظات

أما تعريفة الأجرة الجديدة بين المحافظات، فقد شهدت تعديلًا واضحًا أيضًا، إذ ارتفعت الأجرة من القاهرة إلى المنصورة من 45 إلى 52 جنيهًا، ومن القاهرة إلى الإسكندرية من 60 إلى 70 جنيهًا، في حين وصلت الأجرة من القاهرة إلى أسيوط إلى 145 جنيهًا بعد أن كانت 130 فقط.

اسعار البنزين الجديدة 

قررت لجنة التسعير التلقائي للوقود زيادة أسعار الوقود بجميع أنواعه جنيهان بدءًا من الجمعة 10 أبريل ولمدة 3 أشهر.

وأصبحت الأسعار كالتالي:

بنزين 95: من 17 إلى 19 جنيهًا للتر

بنزين 92: من 15.25 إلى 17.25 جنيهًا للتر

بنزين 80: من 13.75 إلى 15.75 جنيهًا للتر

السولار: من 13.5 إلى 15.5 جنيهًا للتر

الحكومة تثبّت غاز تموين السيارات، والغاز المورّد للكهرباء والصناعات الغذائية.

أسعار المواد البترولية الجديدة (المازوت للصناعات - أسطوانة البوتاجاز المنزلي):

المازوت المورّد لباقي الصناعات: من 9500 إلى 10500 جنيه للطن

أسطوانة البوتاجاز المنزلي (12.5 كجم): من 150 إلى 200 جنيه

أسطوانة البوتاجاز التجاري: من 300 إلى 400 جنيه

طن الغاز الصب: من 12000 إلى 16000 جنيه

الغاز المورّد لقمائن الطوب: من 190 إلى 210 جنيهًا للمليون وحدة حرارية

وفيما يلي ننشر أسعار المواصلات الجديدة في المحافظات للخطوط الداخلية والخارجية: 

- تعرف على أسعار تعريفة الركوب الجديدة بمحافظة القاهرة

- محافظ الجيزة يعتمد التعريفة الجديدة لسيارات السرفيس والنقل الجماعي

- أسعار تعريفة الركوب الجديدة بوسائل النقل بالإسكندرية

- تحريك أسعار الوقود.. تعريفة المواصلات الجديدة بالشرقية

- زيادة أسعار البنزين والسولار.. تعريفة الركوب الجديدة للأجرة والتاكسي بالمنوفية

- أسعار السولار والبنزين.. محافظة بورسعيد تعتمد تعريفة الركوب الجديدة

- محافظ كفر الشيخ يعتمد التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة

- محافظ الغربية يعتمد التعريفة الجديدة لوسائل النقل وحملات ميدانية لضبط المخالفين

- محافظ الدقهلية يعتمد التعريفة الجديدة.. ويؤكد: زيادة الأجرة بنسبة 15 % فقط

- رفع أسعار الوقود.. قيمة أجرة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة بالقليوبية

- الإسماعيلية.. الإعلان عن تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة والتاكس

-زيادة أسعار الوقود.. البحر الأحمر تعتمد التعريفة الجديدة للمواصلات

- محافظ بني سويف يعتمد تعريفة الركوب الجديدة بعد زيادة أسعار البنزين

-محافظة المنيا تعلن التعريفة الجديدة لنقل الركاب بجميع المراكز

-محافظ أسيوط يقر التعريفة الجديدة للمواصلات الداخلية والخارجية

-زيادة جديدة في تعريفة المواصلات بـ سوهاج بعد رفع أسعار الوقود

-بعد رفع الوقود.. ننشر التعريفة المبدئية لأسعار المواصلات بمحافظة قنا

-تعريفة المواصلات الجديدة لسيارات الأجرة بأسوان بعد زيادة أسعار الوقود

-تعريفة الركوب الجديدة بمواقف الوادي الجديد بعد تحريك أسعار الوقود

 

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