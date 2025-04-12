انهيار سقف أحد طوابق برج سكني تحت الإنشاء بالمحلة وفرض كردون لتأمين المواطنين.. صور

شهدت محطة التيسير بمنطقة منشية البكري بمحافظة الغربية ، صباح اليوم انهيار سقف أحد طوابق برج سكني تحت الانشاء بشكل مفاجىء مما أصاب حالة سكان المنازل المجاورة بحالة من الفزع والرعب الشديد لسماعهم صوت الانهيار وتم الدفع بكردون أمني بمحيط البرج سكني وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

انهيار برج سكني تحت الانشاء



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول انهيار سقف أحد طوابق برج سكني تحت الانشاء بنطاق دائرة القسم.

جهود أمنية



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم الدفع بكردون أمني لتامين ارواح وحياة المواطنين.

كما أصدر اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية توجيهاته العاجلة إلي رئيس حي ثان بتشكيل فريق من اللجنة الهندسية لمعاينة موقع انهيار سقف طوابق البرج سكني تحت الانشاء فضلا عن تشميع البرج .



كما وجه محافظ الغربية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة ومحاسبة المتورطين في الإهمال وردع المخالفين للوائح البناء .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.