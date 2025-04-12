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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سعد سمير ينعى إبراهيم شيكا

شيكا
شيكا
يارا أمين

نعى سعد سمير اللاعب إبراهيم شيكا، ذاكرًا كل راحلي الكرة المصرية في الفترة الأخيرة عبر حسابه على إنستجرام وكتب: "اللهم بشر من غادروا الحياة بجنات الفردوس وارحمِ، وحدتهم واجعل دعائنا أنيسًا لهم في قبرهم اللهم، أسعدهم برائحة الجنة ونعيمها اللهم اغفر لهم زلاتهم واجمعنا بهم في جناتك يارب ارحم امواتنا وجميع أموات المسلمين اللهم آمين".

فارق الحياة منذ ساعات قليلة اللاعب إبراهيم شيكا، وذلك بعد صراع طويل مع مرض سرطان المستقيم الذي أودى بحياته.


وفي سياق متصل نعرض لكم فيما يلي عن كيفية تشخيص مرض إبراهيم شيكا الذي أنهى حياته.

مرض إبراهيم شيكا 


يحدث سرطان المستقيم عندما تتطور خلايا سرطانية في المستقيم، تشمل الأعراض نزيفًا شرجيًا أو تغيرات في طريقة وتوقيت التبرز، يزيد وجود تاريخ عائلي بيولوجي لسرطان المستقيم أو بعض الاضطرابات الوراثية من خطر الإصابة به، تشمل العلاجات الجراحة لإزالة الأورام السرطانية، والعلاج الكيميائي، والعلاج الإشعاعي، والعلاج الموجه.

سعد سمير شيكا إنستجرام سرطان المستقيم سرطان

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