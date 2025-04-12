اللجنة الشعبية لمخيم جنين: الاحتلال يعتقل أى شخص فى محيطنا

قالت اللجنة الشعبية لمخيم جنين، اليوم السبت، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقوم باعتقال أي شخص يتواجد في محيط المخيم، في ظل استمرار الحصار والعمليات العسكرية في المنطقة، بحسب عاجل لـ"القاهرة الإخبارية".

وأضافت اللجنة، أن أوضاع النازحين من المخيم تزداد سوءًا يومًا بعد يوم، مشيرة إلى أن مئات العائلات تعيش أوضاعًا إنسانية صعبة في ظل نقص الخدمات الأساسية وفقدان الأمل في العودة القريبة إلى منازلهم.

ودعت اللجنة الجهات الدولية إلى التدخل العاجل لتأمين الحماية للمدنيين ووقف الانتهاكات المتواصلة بحق سكان المخيم.