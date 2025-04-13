تعاون مصري تركي في مجالات التدريب والتشغيل

استقبل وزير العمل محمد جبران ، اليوم الأحد ، بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة ،وزير العمل والضمان الإجتماعي التركي وداد إيشيق هان،والوفد المرافق له ،للتباحث بشأن ملفات ذات الإهتمام المُشترك.

وأكد الجانبان على العلاقات التاريخية والإستراتيجية بين البلدين وفي كافة المجالات وحرص القيادة السياسية في البلدين على التوسع في التعاون المشترك ..كما بحث الجانبان تكثيف التعاون خلال الفترة المُقبلة وتشكيل لجنة مشتركة ،لتنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين ، أثناء زيارة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،إلى تركيا،في شهر سبتمبر 2024 الماضي ،حيث تم توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المشتركة في كافة المجالات.. وبعد إستعراض ما توصلت إليه لجنة العمل المشتركة من رؤية لتنفيذ الإتفاقية،وقع الجانبان على محضر الاجتماع و الخطة التنفيذية للإتفاقية،مؤكدين على رغبتهم في تطوير وتوسيع التعاون في مجالات العمل ومن بينها ملفات :تنقل الأيدي العاملة والتدريب والتشغيل وسوق العمل، والعلاقات الدولية،وتبادل الخبرات في قضايا التحول الرقمي والمعلومات ، والعمالة غير المنتظمة، والسلامة والصحة المهنية ، وكافة علاقات العمل ..كما تباحثوا في إمكانية تنقل الأيدي العاملة المصرية إلى تركيا في مجالات العمالة الموسمية ، وكذلك تسهيل عملية حصول الأتراك الذين يعملون في مصر على الإقامة وتراخيص عمل الأجانب..

ويضم الوفد المرافق للسيد وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي وداد إيشيك هان:السفير التركي في مصر، صالح موطلو شن،ود. محمد شاهين عضو البرلمان التركي عن ولاية كهرمان مرعش، ورئيس مجموعة الصداقة البرلمانية التركية - المصرية، وإحسان أسن مدير عام تكنولوجيا المعلومات ،ومدير مكتب الوزير،وعلى أيباي ،مدير عام العلاقات الخارجية والإتحاد الأوروبي ،وفاتح أنس بوط ،رئيس دائرة بوزارة العمل التركية،ومستشار الوزير،ومته هان كاراتاش رئيس دائرة ،ومستشار للوزير،وتاركان زينغين ،مستشار الوزير ،ومرت جان ألاي بي أوغلو ، مدير المراسم، ود.سليم داغلي أوغلو ،رئيس دائرة في إدارة العلاقات الخارجية والإتحاد الأوروبي ،وعثمان أرن آي ،خبير عمل ،في الإدارة العامة للعلاقات الخارجية والإتحاد الأوروبي...كما حضر المستشار نادر الشبل مستشار في قطاع الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية المصرية ....ومن جانب وزارة العمل المصرية: إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزير، وشيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ورشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، وأحمد مصطفى مستشار الوزير للتطبيقات والنظم التكنولوجية، وأحمد معروف مدير عام العلاقات العامة والمراسم ، وأمنية عبد الحميد مساعد فني بمكتب الوزير،ومحمد مجدي بالعلاقات العامة والمراسم، ود.أميرة زكي باحث بقطاع العلاقات الدولية.