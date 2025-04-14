جديدة وغير تقليدية.. طريقة عمل الكنافة الحادقة بمذاق لا يقاوم

الكنافة الحادقة من الأكلات الغير تقليدية التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص ولكن على الرغم من ذلك تتمتع بمذاق شهي وغير تقليدي.

قدم الشيف وحيد كمال مقدم برنامج الفطاطري على قناة بانوراما فود، طريقة عمل الكنافة الحادقة في المنزل بخطوات سهلة ومذاق لا يقاوم.





مقادير الكنافة الحادقة



نصف كيلو كنافة

2كوب سمنة

(الحشوة)

ربع لحمة مفرومة معصجة

صدر دجاجة مشوي

3فلفل ألوان

4طماطم شرائح

زيتون أخضر شرائح

6خيار مخلل

خس بلدي

كوب جبنة كريمي

2كوب مايونيز

(لتسقية الكنافة)

لتر مرقة مغلية

طريقة تحضير الكنافة الحادقة



تحضير الكنافة:

في صينية مدهونة سمنة، ضعي نصف كمية الكنافة وافرديها جيدًا ثم ادخلي الصينية في الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 10 دقائق حتى تتحمص.

تحضير الحشوة :

قومي بتقطيع الخيار المخلل إلى قطع صغيرة و افرمي الخس والطماطم وقطعي الفلفل الألوان إلى شرائح رفيعة وقومي بتقطيع صدر الفراخ المشوي إلى قطع صغيرة .

تحضير الطبقات:

ضعي طبقة من الكنافة في الصينية ثم اسقيها بالمرقة ثمأضيفي طبقة من الجبنة الكريمي والمايونيز فوق الكنافة ثم ضعي طبقة من الفراخ المشوية، الزيتون، الفلفل الألوان، والخيار المخلل وضيفي طبقة أخرى من الكنافة ثم وضع اللحمة والزيتون والفلفل الألوان ثم اسقيها مرة أخرى بالمرقة وتقدم الكنافة وبالهنا والشفا