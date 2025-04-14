المكرونة بالوايت صوص والفراخ.. أسهل طريقة وخطوات سريعة

المكرونة بالوايت صوص والفراخ، تعتبر وجبة مشهية ولذيذة لجميع أفراد الأسرة كما يعشقها الكثير، فإذا كنت من ضمن هؤلاء تفضلين عمل مكرونة الوايت صوص وتحضير الطعام سريعا وفى نفس الوقت محبب ومفضل لدى الكثير إليك أسهل طريقة لعمل مكرونة الوايت صوص .

طريقة عمل المكرونة بالوايت صوص والفراخ

تقدم الشيف سارة الحافظ طريقة عمل المكرونة بالوايت صوص والفراخ بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي ولذيذ.

المكونات المكرونة بالوايت صوص والفراخ

مكرونة

نصف كيلو مكرونة

2 صدر دجاج مقطع شرائح رفيعة

ملعقة كبيرة زبدة

ملعقة زيت زيتون

ملح وفلفل أسود

رشة جوزة الطيب

2 فص ثوم مفروم

كوب كريمة طبخ

نصف كوب لبن

نصف كوب جبنة بارميزان مبشورة

ملعقة صغيرة دقيق لتقوية الصوص

بقدونس مفروم للتزيين



طريقة عمل المكرونة بالوايت صوص والفراخ

اسلقي المكرونة في ماء مغلي وملح حتى تستوي تمام، مع مراعاة التعليمات على العبوة، ثم تصفي ووتترك جانبا.

طريقة عمل المكرونة بالوايت صوص والفراخ

أضيفي الثوم المفروم في مقلاة واسعة، على الزبدة أو زيت الزيتون الساخن، وقلبيه حتى تظهر رائحته.

أضيفي قطع الدجاج المتبّلة بالملح والفلفل، ثم تشوح بشكل جيد، حتى تأخذ لوم ذهبي وتستوي من الداخل.

أضيفي الكريمة واللبن بالتدريج مع التقليب المستمر حتى يبدأ الصوص في التماسك، مع معلقة الدقيق والدجاج المشوح .

أضيفي للخليط الجبن وجوزة الطيب المبشورة، وحركي حتى تذوب وتندمج في الصوص.

أضيفي المكرونة المسلوقة إلى الخليط، وقلّبي برفق لكى تغلف بالوايت صوص .

أحرصي على تقدمها ساخنة، مع رشة بقدونس طازج وقطع جبنة إضافية لمن يحب النكهة القوية.

يمكنك إضافة فلفل ألوان مشوي أو مشروم مشوح لإضافة مذاق جديد .