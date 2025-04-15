ضبط شخصين لتنقيبهما عن الآثار بطهطا في سوهاج

شهد قسم شرطة طهطا شمال محافظة سوهاج، واقعة تنقيب عن الآثار داخل منزل أحد المواطنين، حيث أقدم شخصان على الحفر بحثًا عن القطع الأثرية، وتم ضبطهما متلبسين أثناء الحفر.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة طهطا، يفيد بورود بلاغ بقيام أحد الأشخاص بالحفر والتنقيب داخل منزله الكائن بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص، تبين قيام المدعو "جمال ع. ا. ا"، 69 عامًا، بالمعاش، بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزله، حيث تم ضبطه وبرفقته المدعو "خالد ج. ع. ا"، 28 عامًا، عامل، ويقيمان بذات الناحية.

وبالمعاينة، تبيّن أن المنزل مكون من طابقين، ومبني بالطوب الأحمر والأسمنت، ومسقوف بالعروق الخشبية، وتلاحظ وجود حفرة بالطابق الأرضي، كما تم ضبط أدوات الحفر المستخدمة في الواقعة.

وبمواجهة المتهمين، أقرا بارتكاب الواقعة بقصد التنقيب عن الآثار، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.