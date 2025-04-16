كشف الإعلامي خالد الغندور، عن موعد رحيل مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي.

وقال الغندور في تصريحات تلفزيونية: “الأهلي سيعلن على الفور تقديم الشكر لكولر حال عدم تأهل الفريق إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا”.

وتابع: “كولر لن يكمل الموسم مع الأهلي في حالة عدم اجتياز عقبة صن دوانز الجنوب أفريقي”.

مباراة الأهلي القادمة

ويغادر الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي إلى جنوب أفريقيا استعداداً لمواجهة صن داونز المقرر لها بعد ظهر السبت المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.



واختتم الفريق الأحمر تدريباته عصر أمس حيث فرض السويسري مارسيل كولر المدير الفني سياجا من السرية بهدف تحفيظ لاعبيه الشكل الذي سيخوض به المباراة .



واستقر محمود الخطيب رئيس النادي علي مرافقة بعثة الفريق الأحمر الى جنوب أفريقيا على متن طائرة خاصة.