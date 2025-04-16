محمد أبو العينين ينعى النائب سعداوي راغب ضيف الله: كان رمزًا للخلق والإخلاص الوطني

نعى النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، ببالغ الحزن والأسى، النائب سعداوي راغب ضيف الله، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، والذي وافته المنية.

وقال "أبو العينين": "لقد كان الفقيد رمزًا للخلق الرفيع والالتزام الوطني، ومثالًا يُحتذى به في الإخلاص والتفاني في خدمة وطنه وأهله، وترك بصمة طيبة في كل موقع تحمّل فيه المسئولية".

وتقدّم وكيل مجلس النواب بخالص العزاء لأسرة الفقيد ومحبيه وأهالي الإسكندرية، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. “إنا لله وإنا إليه راجعون”

وكان قد شارك النائب محمد أبوالعينين وكيل مجلس النواب، في عزاء النائب سعداوي راغب ضيف الله عضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية من أجل مصر، قائمة غرب الدلتا، والذي يعرف بعميد نواب الإسكندرية والذي وافته المنية أمس الأول الاثنين، وذلك بحضور لفيف من الشخصيات العامة في مصر والمجتمع السكندري، يتقدمهم المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب.