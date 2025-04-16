خطيب الأقصى: استباحة آلاف المستوطنين الحرم القدسي رسالة خطيرة

قال خطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري: أن استباحة آلاف المستوطنين للأقصى واقتحام وزير الأمن القومي المتطرف ايتمار بن جفير للحرم الإبراهيمي رسالة خطيرة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

ذكر خطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري:"اقتحامات الأقصى والحرم الإبراهيمي محاولة لفرض واقع جديد وتغيير هوية المقدسات و نحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تدنيس الأقصى والحرم الإبراهيمي".

كما ذكر مركز وادي حلوة أن 3.386 مستوطنا متطرفا اقتحموا المسجد الأقصى خلال الأيام الـ3 الأولى لعيد الفصح اليهودي.

بينما أشارت محافظة القدس المحتلة إلى أن الاحتلال يفرض قيودا مشددة على الفلسطينيين في البلدة القديمة بالقدس لتأمين اقتحامات المستوطنين.

ذكرت محافظة القدس ان شرطة الاحتلال حولت مدينة القدس وبلدتها القديمة إلى ثكنة عسكرية تزامنا مع عيد الفصح اليهودي و الاحتلال عرقل دخول المصلين إلى المسجد الأقصى واحتجز بعضهم خلال أيام عيد الفصح اليهودي.

يأتي ذلك فيما هاجم مستوطنون مدرسة في منطقة الديرات جنوبي الخليل بالضفة الغربية، وانهم ضربوا عاملا في المدرسة وأعطبوا إطارات عدد من مركبات الهيئة التدريسية.

وقاموا بالاعتداء على المدرسة ما تسبب بحالة من الذعر والخوف بين الطلبة والمعلمين.

