بعد الارتفاع الأخير.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 16 أبريل محليًا وعالميا

شهدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 16 أبريل 2025، استقرارًا في الأسواق المحلية والعالمية، بعد ارتفاع ملحوظ خلال تعاملات أمس، حيث سجل عيار 21 – الأكثر تداولًا في مصر – زيادة بقيمة 40 جنيهًا، بالتوازي مع صعود سعر الأوقية عالميًا.

أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم

عيار 24: بلغ سعر الجرام 5302 جنيهًا.

عيار 21: سجل 4640 جنيهًا للجرام.

عيار 18: وصل إلى 3977 جنيهًا للجرام.

الجنيه الذهب (عيار 21): سجل 37120 جنيهًا.

أسعار الذهب عالميًا بالدولار

بلغ سعر الذهب في البورصات العالمية، اليوم الأربعاء، 3221 دولارًا للأوقية، مواصلًا الأداء الإيجابي بدعم من التوترات الاقتصادية العالمية وتقلبات أسعار الدولار.

المصنعية تتفاوت حسب المنطقة

تختلف قيمة المصنعية من محل إلى آخر، حيث تتراوح بين 5% و10% من سعر الجرام، وتزداد في المناطق الراقية ومحال الصاغة الشهيرة، بينما تنخفض في المناطق الشعبية.

ملاحظات للمستهلكين

يمكن التفاوض على المصنعية، خصوصًا عند شراء كميات كبيرة.

تأثر أسعار الذهب في مصر يرتبط بشكل مباشر بتغيرات سعر صرف الدولار أمام الجنيه، إلى جانب المؤثرات العالمية.