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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ناصر قلاوون: 20 % من صادرات الصين موجهة إلى الولايات المتحدة

ناصر قلاوون
ناصر قلاوون
محمد حليم قنديل

قال الدكتور ناصر قلاوون أستاذ الاقتصاد الدولي، إن عددا من المؤسسات المالية الأمريكية وخاصة صندوق النقد الدولي، لم يتوقعوا أن يقوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشن حرب تجارية وفرض رسوم جمركية على العالم.

وتابع أستاذ الاقتصاد الدولي، خلال لقائه عبر سكايب مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن دولة الصين ردت الضربة التي ضربها الرئيس الأمريكي، موضحا أن 20 % من صادرات الصين تكون موجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكر الدكتور ناصر قلاوون، أن الصين تنافس الولايات المتحدة الأمريكية، وترامب يريد الآن التراجع عن قراراته والتفاوض، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة خسرت في الحرب التجارية مع الصين.

وأردف: لا أحد يفهم إذا كان هناك نظام اقتصادي عالمي جديد، وهناك مخاوف عالمية، بسبب ما يحدث في الفترة الحالية بين الصين وأمريكا، الصين ضربت الأسهم الأمريكية والدولار خلال الأيام الأخيرة".

وتابع: " الصين دولة صاعدة، وهناك تسابق أمريكي على ثروات أوكرانيا وترغب في الحصول عليها، وترامب يريد قناة بنما أيضا".

دونالد ترامب الرئيس الأمريكي ناصر قلاوون صندوق النقد الدولي

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