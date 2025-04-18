أخبار الوادي الجديد: المحافظ يترأس اجتماعاً لمتابعة جاهزية مجمع الخدمات الحكومية ومركز الداخلة ينظم سوق اليوم الواحد

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:



محافظ الوادي الجديد يترأس اجتماعاً موسعا لمتابعة جاهزية مجمع الخدمات الحكومية

عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، الخميس ،اجتماعًا موسعًا لمتابعة سير العمل بمجمع الخدمات الحكومية ، بحضور السيدة حنان مجدي نائب المحافظ ، والاستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد ، ومديري المديريات والمصالح الحكومية.

وخلال الإجتماع الدوري ، شدد المحافظ على ضرورة المتابعة المستمرة وتضافر جهود كافة الجهات الحكومية للحفاظ على جودة المنشآت والمشروعات الكائنة بمجمع المصالح الحكومية ، مؤكدًا على أهمية توفير بيئة عمل نموذجية للعاملين تساهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي.

ووجه الزملوط بسرعة استكمال كافة اشتراطات الحماية المدنية ، وطرح "بوفيهات" المقرات للتشغيل الفوري لخدمة العاملين ، بالإضافة إلى توفير كافة وسائل الترفيه من مبردات مياه وغيرها، مشددا على ضرورة التزام جميع المركبات بالوقوف في الأماكن المخصصة بساحات الانتظار للحفاظ على المظهر الحضاري للمنطقة.

الوادي الجديد: مركز الداخلة ينظم سوق اليوم الواحد بمدينة موط

نظم اليوم مركز ومدينة الداخلة بالوادي الجديد، سوق اليوم الواحد بمدينة موط، بالسوق الحضاري المجاور لموقف القرى بالخط الغربي، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أ.ح دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وتعليمات اللواء مهندس ياسر كمال الدين محمد إمام، بشأن التوسع في إقامة "سوق اليوم الواحد" بمختلف قرى ومراكز المحافظة، لتوفير السلع الغذائية والمنتجات الأساسية بأسعار مخفضة.

ويهدف السوق إلى توفير جميع السلع الأساسية من خضروات وفاكهة ولحوم ودواجن وأسماك وطيور، إلى جانب السلع التموينية والغذائية، والمنتجات اليدوية والمنزلية، ومنتجات قرى المركز، وذلك بأسعار تنافسية تناسب جميع الفئات، ما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

كما يعزز السوق من دعم المنتجات المحلية، عبر تمكين المزارعين والمنتجين من تسويق منتجاتهم مباشرة للمستهلكين، وهو ما يسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

شهد السوق إقبالًا واسعًا من المواطنين الذين أعربوا عن رضاهم بجودة المنتجات وتنوعها وأسعارها المناسبة.

وأكد اللواء ياسر كمال رئيس مركز ومدينة الداخلة، أن السوق مفتوح أمام الجميع لعرض منتجاتهم، مشيرًا إلى أن تنظيم هذه الأسواق يأتي ضمن سلسلة من المبادرات لتحسين مستوى المعيشة وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

وأضاف رئيس المركز أن الوحدة المحلية ستواصل تنظيم الأسواق بشكل دوري في مختلف قرى وتجمعات المركز، مشيرًا إلى أن "سوق اليوم الواحد" أصبح نموذجًا للأسواق المنظمة التي تلبي احتياجات الأهالي وتدعم المنتج المحلي بأسعار في متناول الجميع.

تخفيف الاعباء المعيشية وتعزيز الأمن الغذائي

تأتي إقامة "سوق اليوم الواحد" ضمن استراتيجية محلية شاملة تستهدف تعزيز الأمن الغذائي وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية وارتفاع الأسعار. وتُعد هذه المبادرة إحدى الآليات الفعالة التي تتبعها محافظة الوادي الجديد لتوفير السلع والمنتجات الأساسية للمواطنين في أماكن إقامتهم دون الحاجة للتنقل لمسافات طويلة أو الاعتماد على الأسواق التقليدية التي قد تشهد تفاوتًا في الأسعار.

وتعكس هذه الجهود التزام الأجهزة التنفيذية بتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى تحسين جودة الحياة في المجتمعات المحلية، وتوفير بيئة اقتصادية مرنة ومتكاملة، ترتكز على العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، بما يعزز من الترابط المجتمعي ويحقق التنمية المنشودة في ربوع المحافظة.

تحرير32 محضرا خلال حملة لضبط الأسواق وحماية المستهلك بالوادي الجديد

تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بتكثيف الرقابة على المحال التجارية ومنافذ البيع والشراء وضمان توافر رصيد السلع الأساسية بالأسواق، نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية حملة مكبرة استهدفت مركزي بلاط والداخلة، أسفرت عن تحرير32 محضرًا متنوعا.

واسفرت الحمله عن تحرير محاضر مخالفات مجهولة المصدر، عدم إعلان أسعار، تصرف في حصة دقيق مدعم، مخالفات نظافة بالمخابز والمحال، عدم حمل شهادات صحية للعاملين، سلع منتهية الصلاحية، ومخالفات في محطات الوقود ومخابز الخبز البلدي ، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع التأكيد على استمرار الحملات الرقابية لحماية المستهلك.