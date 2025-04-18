نشرة الفن| محمد رمضان يستفز الجمهور قبل حفل كوتشيلا الثاني.. ونشوى مصطفى ترثي زوجها

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار أبرزها :

نيت بارجاتزي يقدم حفل جوائز الإيمي 2025 سبتمبر المقبل

أعلنت الأكاديمية الدولية للفنون والعلوم التليفزيونية، إقامة حفل توزيع جوائز الإيمي في نسخته الـ77 يوم الأحد 14 سبتمبر المقبل.

سما المصري: أحمد العوضي مش ستايلي.. ومرتضى منصور اتنازل عن قضاياه ضدي

تحل سما المصري ضيفة على نزار الفارس في برنامجه التليفزيوني بعد خروجها من الحبس الذي دام حوالي ثلاث سنوات ونصف بحسب تصريحاتها.





ياوجع قلبى وروحى .. نشوى مصطفي توجه رسالة مؤثرة لزوجها الراحل

وجهت الفنانة نشوى مصطفى رسالة مؤثرة لزوجها الراحل عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتبت نشوى مصطفى: "يااااااه على الدنيا من غيرك — ياوجع قلبى وروحى وانت مش معايا — كنت عايشة بوجودك متطمنة ومش حاملة هم — ماانت اللي كنت حامل همنا وشايل عننا الصعب — كنت رزقى الكبير وجودك كان دليل محبة ربنا ليك

كمال أبورية: سنقدم جزءا ثانيا من "الشرنقة" وأتمنى مناقشة أزمة الطلاق في الدراما

قال الفنان كمال أبو رية عن دور القاضي في مسلسل «لام شمسية»: "كنت متوقع النجاح لدوري في العمل لكن ليس بالشكل الساحق الذي رأيته، كأني قدمت عمل ضخم".

أيه رأيكم في لبسي الحفلة الجاية في كوتشيلا.. محمد رمضان يستفز الجمهور

شارك محمد رمضان مقطع فيديو مع جمهوره لأخذ رأيهم في ملابسه التي سيظهر بها في حفله الثاني بالمهرجان العالمي كوتشيلا، بعدما اثارت اطلالته في حفله الاول كده وتعرض بسببها لهجوم كبير.