بكرى: متوقع إعلان نتنياهو غدا توسيع الحرب فى غزة

حذر الإعلامي مصطفى بكري من تصعيد خطير في غزة، متوقعًا أن يتضمن بيان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المرتقب مساء الغد إعلانًا لتوسيع العمليات العسكرية.

وقال بكري في تصريحات له ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن هناك مؤشرات قوية على نية إسرائيل شن هجوم واسع قد يصل إلى إبادة جماعية، في ظل تصريحات مسؤولين إسرائيليين باستخدام قنابل أمريكية جديدة.

مسؤولًا أمنيًا إسرائيليًا



وأضاف أن مسؤولًا أمنيًا إسرائيليًا صرّح بأن الجيش مستعد لأى نتائج سلبية في المفاوضات، وأن الخطط جاهزة للتنفيذ، بينما دعا سموتريتش وزير الكيان الإسرائيلي لاحتلال القطاع بالكامل وتدمير حماس، مطالبًا نتنياهو بإعطاء الأمر فورًا، وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي أن الجيش يسعى لتحقيق نصر حاسم.

وانتقد بكري رفض حماس للمقترح الإسرائيلي، معتبرًا أن ذلك سيُستخدم ذريعة للتصعيد، رغم أن الحركة رحبت بالمقترح الأمريكي لإنهاء الحرب مقابل الإفراج عن الرهائن.



وأشار إلى أن الوضع في الضفة لا يقل خطورة، بعد تحويلها إلى سجن كبير وفقًا لتصريحات السلطة الفلسطينية.

واختتم بكري بالتحذير من أن المنطقة على وشك كارثة إنسانية، في ظل دعم أمريكي واضح للتصعيد، واحتمال اندلاع حرب شاملة في أي لحظة.