ماذا يحدث للجسم عند تناول الوجبات السريعة ؟

الوجبات السريعة هي أطعمة تفتقر إلى العناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن ، وتحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية (الطاقة)، والأملاح ، والسكريات ، والدهون . وتُسمى كذلك لأنها لا تُسهم في اتباع نظام غذائي صحي، خاصةً إذا أُفرط في تناولها.

تتضمن بعض الأمثلة على الوجبات السريعة ما يلي:

الكعك والبسكويت

الأطعمة السريعة (مثل رقائق البطاطس الساخنة والبرجر والبيتزا)

الشوكولاتة والحلويات

اللحوم المصنعة

الوجبات الخفيفة (مثل رقائق البطاطس)

المشروبات السكرية (مثل المشروبات الرياضية ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية)

إذا كان نظامك الغذائي يحتوي على نسبة عالية من الدهون والملح والسكر ولا تحصل على العناصر الغذائية الأساسية ، فقد يزيد خطر إصابتك بالسمنة وأمراض مزمنة أخرى (طويلة الأمد).

وتشمل هذه الأمراض ما يلي:

أمراض القلب والأوعية الدموية

داء السكري من النوع الثاني

مرض الكبد الدهني غير الكحولي

بعض أنواع السرطان

المصدر health direct