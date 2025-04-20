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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

هيسافر إسبانيا .. زيزو يتخذ قرارًا مُفاجئًا بعد أزمته مع الزمالك | ماذا حدث؟

زيزو
زيزو
أحمد أيمن

اتخذ أحمد سيد "زيزو"، نجم نادي الزمالك، قرارًا مفاجئًا في ظل الأزمة المتصاعدة بينه وبين إدارة النادي، والتي تشهد شكاوى متبادلة بين الطرفين.

زيزو يوقع للأهلي ويصدر تأشيرة أمريكا

جدير بالذكر أن عقد زيزو مع الزمالك ينتهي بنهاية الموسم الحالي، ويحق له الانتقال إلى أي نادٍ بشكل مجاني اعتبارًا من الموسم المقبل.
وبالفعل، وقع زيزو للنادي الأهلي، الغريم التقليدي، وأصدر تأشيرة سفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، تمهيدًا للمشاركة مع الفريق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

أزمة زيزو مع الزمالك

كان نادي الزمالك قد أصدر بيانًا في وقت سابق، أشار فيه إلى أن العلاقة بينه وبين اللاعب وصلت إلى طريق مسدود، مؤكدًا انتهاء الارتباط بين الطرفين بنهاية العقد.
كما أعلن مجلس إدارة النادي تحويل اللاعب للتحقيق بسبب تصريحاته الإعلامية التي اعتُبرت مسيئة للنادي، وذلك وفقًا لما ورد في البيان الرسمي.

وقبل ذلك، تم استبعاد زيزو من مباراة ستيلينبوش الجنوب أفريقي في بطولة كأس الكونفدرالية، بعد علم مسؤولي النادي بتوقيعه للنادي الأهلي منذ 12 مارس.
كما توقف اللاعب عن المشاركة في تدريبات الفريق الأبيض، وقام بتقديم بلاغ في قسم الشرطة ضد النادي، مشيرًا إلى مخاوفه على حياته من التعرض لأي أذى من بعض الجماهير الغاضبة بعد تفجر الأزمة.

مستحقات زيزو تشعل الأزمة

وأرسل نادي الزمالك خطابًا رسميًا إلى زيزو، مرفقًا بإشعار استلام، لإبلاغه بغيابه عن تدريبات ومباريات الفريق منذ 10 أبريل الجاري، وتوضيح العقوبات المترتبة على هذا الغياب.

وبحسب ما أوردته قناة "أون سبورت"، فإن الخلاف المالي بين الطرفين يتمثل في مطالبة زيزو بمستحقات مالية تُقدّر بـ73 مليون جنيه مصري، بينما تقر الإدارة بحقوقه في مبلغ لا يتجاوز 9 ملايين جنيه فقط.

وأشار التقرير إلى أن اللاعب أبدى استعداده للتنازل عن مستحقاته المتأخرة مقابل إنهاء عقده بالتراضي، إلا أن حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، رفض هذا العرض، معتبرًا أن الموافقة تعني تسليم اللاعب إلى الأهلي "على طبق من ذهب" قبل نهاية عقده بشهر ونصف.

إجراء مفاجئ من زيزو

ووفقًا لتقرير "أون سبورت"، فإن زيزو لا يزال ضمن مجموعة "الواتساب" الخاصة باللاعبين، ويتلقى يوميًا مواعيد التدريبات، إلا أنه لا يخطط لحضور أي تحقيقات داخل النادي.
وقد قام بتحرير محضر رسمي ضد النادي كإجراء احترازي، مؤكدًا أنه يدرك أن الإدارة تتخذ ضده إجراءات بسبب غيابه.

واختتم التقرير بالإشارة إلى أن زيزو يعمل حاليًا على التعافي من إصابة في أحد الأوتار، ويفكر في السفر إلى إسبانيا للخضوع لفترة إعداد خاصة، ليكون جاهزًا للمشاركة في المنافسات القادمة مع الأهلي، التي ستبدأ بمشاركته في كأس العالم للأندية.

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