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يجوز بشرط.. حكم خروج الأرملة للحج والعمرة فترة العدة
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

يجوز بشرط.. حكم خروج الأرملة للحج والعمرة فترة العدة

الدكتورة دينا أبو الخير، الداعية الإسلامية
الدكتورة دينا أبو الخير، الداعية الإسلامية
إيمان طلعت

قالت الدكتورة دينا أبو الخير، الداعية الإسلامية، إن عدة الأرملة 4 أشهر و10 أيام وهذه فترة حداد لها. 

وأضافت أبو الخير، فى إجابتها عن سؤال ورد إليها مضمونة:" هل يجوز للأرملة الذهاب للحج والعمرة خلال فترة العدة؟", خلال تقديمها برنامج وللنساء نصيب على قناة صدى البلد، أن الحداد هو ألا تتزين الأرملة ولا ترتدي ملابس مبهرجة ولا تخرج من بيتها إلا فى حال الضرورة، والضرورة هي أمر قضاء حوائجها أي بمعنى أي أمر لا يتم إلا بها ولا يوجد أحد يعينها أو يقضيه عنها، كذلك العمل لو استطاعت أن تاخذ أجازة فى أول عدتها لو لم تستطع فلها أن تباشر عملها ثم تعود لبيتها مرة أخرى. 

وأشارت الى أنها لو لم تكن التزمت بنفقات الحج أو العمرة فلها أن تؤديها بعد انقضاء العدة، أما لو التزمت بنفقات الحج فالضرورات تبيح المحظورات، فعليها أن تستكمل وتؤدي مناسك الحج مع الصحبة الآمنة لا مانع من ذلك. 

هل يجوز للأرملة الذهاب للحج في فترة العدة ؟

قال الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن خروج الأرملة في فترة العدة لأداء العمرة أو الحج لا يجوز شرعا قبل أن تقضي فترة العدة كاملة هكذا أمرها الله عز وجل في كتابه العزيز:" والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا " .

وأضاف وسام خلال لقائه بأحد البرامج الفضائية أثناء الإجابة على سؤال يقول: توفى زوجي وبعد الوفاة بشهر توجهت لأداء العمرة فهل هذا جائز ؟ لا يجوز لكي أن تفعلي ذلك لأن الأصل في العدة أن تبيتي في منزلك وتخرجي للضرورة فقط للعمل أو الكشف عند الطبيب أو لإحضار احتياجات الحياة من مأكل ومشرب وخلافه .

وأوضح أنه يجوز أن تذهب المرأة في فترة العدة للعمرة إذا كانت قد حجزت العمرة ودفعت المبلغ المالي ويصعب استرداده وبالتالي يضيع عليها هذا المبلغ وهنا يجوز لكي الذهاب إلى العمرة أو الحج لأن الشرع يرفض ضياع الأموال وقد يجوز لكي إذا كان المحرم الذي سيذهب معكي لا يتسنى له العمرة أو الحج إلا هذا العام فقط وبالتالي إذا لم يذهب

الضوابط الشرعية لفترة العدة

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المراة المتوفي عنها زوجها عليها شيئين، الأول هو العدة والمكوث في بيت الزوجية أربعة أشهر وعشرا، والثاني هو الحداد.

وأضاف شلبي، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية، أن العدة ليس معناه حبس المراة عن الخروج من البيت، ولكن يجب عليها عدم المبيت خارج المنزل ، وتبتعد عن الزينة من ارتداء الذهب أو الفضة أو الحرير أو الملابس التي تلفت الأنظار ، فمثلا لو لبست اللون الأسود وبه نقوش تلفت الأنظار فلا ترتديه، وكذلك لا تستعمل العطور.

وأشار إلى أنه يجوز لها الخروج من المنزل نهارا، ولو كانت موظفة تذهب إلى عملها أو تزور أقاربها.

هل يجوز للزوجة الذهاب الى الحج او العمرة بدون محرم ؟

سؤال أجاب عنه الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك عبر صفحة دار الإفتاء على اليوتيوب.

وأجاب "عبد السميع" قائلا: أن الزوجة يجوز لها أن تذهب للعمرة دون زوجها، مادامت في رفقة آمنة.

وأشار الى أن السلطات السعودية تسمح للسيدات لمن هن فوق الخامسة والأربعين من العمر، أن يعتمرن دون أزواجهن.

دينا أبو الخير الحج والعمرة هل يجوز للزوجة الذهاب الى الحج او العمرة بدون محرم الضوابط الشرعية لفترة العدة

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