أخبار التوك شو| البابا تواضروس: المجتمع المصري نسيج واحد يعيش في سلام.. الأرصاد تحذر من طقس يوم الثلاثاء

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار المهمة تتعلق بالعديد من الملفات نرصد أبرزها في التقرير التالي:

قوة الوحدة الوطنية.. البابا تواضروس: المجتمع المصري نسيج واحد يعيش في سلام

قال قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن المجتمع المصري يشكل نسيجًا واحدًا متماسكًا، ينعم بالسلام وسط عالم يموج بالصراعات والتحديات.

استهداف مباشر للأحياء السكنية والمناطق الزراعية بغزة.. تفاصيل

قال بشير جبر مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من خان يونس، إنّه لا توجد منطقة تُعد آمنة في قطاع غزة، في ظل استمرار الاستهداف المباشر للأحياء السكنية والمناطق الزراعية.



غارات إسرائيلية مكثفة على كل أحياء ومحافظات قطاع غزة

قال بشير جبر مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من خان يونس، إنّه لا توجد منطقة تُعد آمنة في قطاع غزة، في ظل استمرار الاستهداف المباشر للأحياء السكنية والمناطق الزراعية.



بعد فتح الاستيراد.. هل استقرت أسعار السيارات في مصر؟

قال اللواء عبد السلام عبد الجواد، عضو شعبة السيارات فى الغرفة التجارية، إنه عندما بدأت الحكومة فى فتح استيراد السيارات للوكلاء منذ حوالي شهرين، بدأت شركات السيارات تنزيل السيارات بكميات كبيرة فى السوق المصري.



لا حاجة للاستيراد.. زيادة إنتاج محصول البنجر وقصب السكر| تفاصيل

قال مصطفى عبد الجواد رئيس مجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة، إن سعر القصب ارتفع إلى 2500 جنيه، وسعر البنجر إلى 2400 كـ حد أدنى، وذلك بفضل توجيهات القيادة السياسية، متابعا: سعر البنجر الحالي تسبب في زيادة المحصول الزراعي.



الحرارة تسجل 37.. الأرصاد الجوية تحذر من طقس يوم الثلاثاء

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل جديدة عن حالة الطقس خلال الأسبوع الحالي، ودرجات الحرارة المتوقعة، وموعد انخفاض درجات الحرارة.

أسعار العملات والدولار اليوم الأحد 20 إبريل 2025

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم، الأحد 20-4-2024



أسعار الذهب اليوم.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

عرض برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية “صدى البلد" تقريراً عن أسعار الذهب اليوم، الأحد، في السوق المحلي.



حدائق القاهرة جاهزة لاستقبال الزوار في شم النسيم

أكد اللواء هشام الجمال، رئيس الإدارة المركزية للحدائق المتخصصة بمحافظة القاهرة، أن الحدائق العامة تنقسم إلى 3 أنواع: حدائق عامة بلا أسوار ومجانية الدخول، وحدائق متميزة تابعة لهيئة النظافة والتجميل، وحدائق متخصصة تتبع لمشروع الحدائق المتخصصة بالمحافظة.



أوكرانيا: وقوع 59 قصفا روسيا و5 محاولات هجوم صباح عيد الفصح

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا حيث أعلن الرئيس الأوكراني زيلينسكي، عن وقوع 59 قصفا روسيا و5 محاولات هجوم على طول خط المواجهة صباح عيد الفصح.