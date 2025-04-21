فوائد مذهلة لتناول الخس بعد الفسيخ والرنجة في شم النسيم

مع اقتراب احتفالات شم النسيم، ينصح خبراء التغذية بتناول الخس إلى جانب الأطعمة المالحة مثل الفسيخ والرنجة، نظرًا لفوائده الصحية العديدة.

ويُعد الخس من الخضروات الورقية الغنية بالماء، مما يساعد على ترطيب الجسم وتعويض السوائل المفقودة.

كما يحتوي على ألياف تُسهم في تحسين الهضم والوقاية من الإمساك، إضافة إلى كونه مدرًا طبيعيًا للبول، ما يساعد على التخلص من الأملاح الزائدة.

ويتميز الخس بغناه بفيتامينَي A وC اللذين يعززان المناعة، إلى جانب دوره في الحفاظ على نضارة البشرة، لذلك يُنصح بإضافته إلى مائدة شم النسيم كعنصر صحي ومتوازن.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.

https://youtube.com/shorts/U1Xwk17ODd4

