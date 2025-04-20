شوبير : الأهلي نجح في استعادة شخصيته الإفريقية أمام صن داونز

علق الاعلامي أحمد شوبير علي مواجهة الاهلي القادمة مع صن داونز يوم الجمعة المقبل في إياب الدور قبل النهائي من البطولة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب شوبير : الأهلي يستعيد شخصيته الأفريقية.. ولكنه أمامه مباراة عودة صعبة جدًا.

وحسم التعادل السلبي نتيجة لقاء الأهلي وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، في المباراة التي جمعتهما عصر أمس السبت على ملعب "لوفتوس فيرسفيلد" ، في مدينة بريتوريا، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ومن المقرر، أن يلتقى الأهلي مع صن داونز يوم الجمعة المقبل، في إياب الدور قبل النهائي من البطولة، على استاد القاهرة في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويحتاج الأهلي إلى الفوز بأي نتيجة؛ من أجل حسم تأهله إلى المباراة النهائية.

يشار إلى أن الأهلي خاض مباراة أمس بتشكيل ضم كلا من: محمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي مصطفى العش، رامي ربيعة، أشرف داري، ومحمد هاني، وفي الوسط مروان عطية، أحمد رضا، إمام عاشور، وطاهر محمد طاهر، بينما قاد الهجوم جراديشار.