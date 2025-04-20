نشرة المرأة والمنوعات| شرب الماء الدافيء على معدة فارغة مضر بالصحة.. عرضان بسيطان يشيران إلى الإصابة بسرطان القولون المميت

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والمنوعات خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ومن أبرزها: انسداد شرايين الرقبة قد لا يستدعي تدخلا جراحيا، الوقوع في حب الذكاء الاصطناعي وارد، شرب الماء الدافيء على معدة فارغة له أضرار على الصحة، عرضان بسيطان يشيران إلى الإصابة بسرطان القولون المميت، الفئات الممنوعة من تناول الفسيخ والرنجة نهائيًا، عصير فاكهة لذيذ يخفف من التهابات القولون التقرحي بنسبة 40%، وغيرها.

نشرة المرأة والمنوعات

انسداد شرايين الرقبة قد لا يستدعي تدخلا جراحيا .. دراسة تكشف

الوقوع في حب الذكاء الاصطناعي وارد .. دراسة علمية تحذر

على عكس الشائع .. شرب الماء الدافيء على معدة فارغة له أضرار على الصحة

الفئات الممنوعة من تناول الفسيخ والرنجة نهائيًا.. احترسوا

عصير فاكهة لذيذ يخفف من التهابات القولون التقرحي بنسبة 40%

انتبه.. عرضان بسيطان يشيران إلى الإصابة بسرطان القولون المميت