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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| شرب الماء الدافيء على معدة فارغة مضر بالصحة.. عرضان بسيطان يشيران إلى الإصابة بسرطان القولون المميت

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
آية التيجي

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والمنوعات خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ومن أبرزها: انسداد شرايين الرقبة قد لا يستدعي تدخلا جراحيا، الوقوع في حب الذكاء الاصطناعي وارد، شرب الماء الدافيء على معدة فارغة له أضرار على الصحة، عرضان بسيطان يشيران إلى الإصابة بسرطان القولون المميت، الفئات الممنوعة من تناول الفسيخ والرنجة نهائيًا، عصير فاكهة لذيذ يخفف من التهابات القولون التقرحي بنسبة 40%، وغيرها.

نشرة المرأة والمنوعات

علاج دوائي فعّال لإنسداد شرايين الرفبةانسداد شرايين الرقبة قد لا يستدعي تدخلا جراحيا .. دراسة تكشف

الإفراط في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي قد يؤثر على العلاقات الإنسانيةالوقوع في حب الذكاء الاصطناعي وارد .. دراسة علمية تحذر

مخاطر الإفراط في شرب الماء الدافئعلى عكس الشائع .. شرب الماء الدافيء على معدة فارغة له أضرار على الصحة

اشخاص ممنوعين من تناول الفسيخ والرنجةالفئات الممنوعة من تناول الفسيخ والرنجة نهائيًا.. احترسوا

فوائد شرب عصير الكرز الحامض عصير فاكهة لذيذ يخفف من التهابات القولون التقرحي بنسبة 40%

أعراض أولية تكشف عن الإصابة بسرطان القولونانتبه.. عرضان بسيطان يشيران إلى الإصابة بسرطان القولون المميت

المرأة والمنوعات نشرة المرأة والمنوعات شرايين الرقبة انسداد شرايين الرقبة الماء الدافيء الذكاء الاصطناعي الفسيخ التهابات القولون سرطان القولون

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طريقة عمل كيكة الفسيخ
طريقة عمل كيكة الفسيخ
طريقة عمل كيكة الفسيخ

انتبه.. عرضان بسيطان يشيران إلى الإصابة بسرطان القولون المميت

أعراض أولية تكشف عن الإصابة بسرطان القولون
أعراض أولية تكشف عن الإصابة بسرطان القولون
أعراض أولية تكشف عن الإصابة بسرطان القولون

عصير فاكهة لذيذ يخفف من التهابات القولون التقرحي بنسبة 40%

فوائد شرب عصير الكرز الحامض
فوائد شرب عصير الكرز الحامض
فوائد شرب عصير الكرز الحامض

على عكس الشائع .. شرب الماء الدافيء على معدة فارغة له أضرار على الصحة

مخاطر الإفراط في شرب الماء الدافئ
مخاطر الإفراط في شرب الماء الدافئ
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