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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عمرو محمود ياسين يكشف حقيقة تغيير نهاية مسلسل «وتقابل حبيب»

مسلسل وتقابل حبيب
مسلسل وتقابل حبيب
محمد حليم قنديل

كشف المؤلف والسيناريست عمرو محمود ياسين كواليس مسلسل "وتقابل حبيب"، موضحًا أن هناك حالة من القلق سيطرت على الفنان كريم فهمي بسبب المقارنة المتوقعة مع شخصية مراد السويفي التي قدمها في مسلسل "ونحب تاني ليه؟".

وقال عمرو ياسين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON:"كريم كان قلقان طول الوقت، وكان عاوز فارس يطلع مختلف ويتفوق على مراد.. وقلت له وقتها:  بينا تحدي فارس هيعدي مراد السويفي، بس لو عداه متزعلش على اللي هعمله معاك".

وأضاف مازحًا:"كان كريم عنده خوف غير مبرر، وماكانش عنده فيا ثقة بجنيه".

وتحدث ياسين عن سر نجاح شخصية "فارس أبو العزم"، قائلاً:"فارس شخصية بتحبها من أول لحظة، دمه خفيف، وفي المواقف الجادة بيكون راجل ومايتأخرش وبيختار الصح، حتى لو ضد مصلحته، وده اللي بيخليه محبوب".


وردًا على تساؤل لميس الحديدي حول ما إذا كانت شخصية فارس مثالية أكثر من اللازم، قال ياسين:"أنا شايف إن ده الطبيعي، المفروض الإنسان يبقى كده لو متربي في بيئة سليمة.. دي الفطرة،سواء كان راجل أو ست، لازم البني آدم يبقى كده".


وحول ما إذا تم تغيير نهاية المسلسل بناءً على تفاعل الجمهور، نفى المؤلف الأمر تمامًا، مؤكدًا أن النهاية كانت محسومة من البداية:"محصلش تغيير، النهاية كانت موجودة من الأول، وكريم كان قلقان إن الجمهور ممكن يرفض زواجه من طليقة شقيقه، بس هي دي الحدوتة، وأنا بحب أخلق حالة جدل وألعب مع الجمهور كده دايمًا".

وتقابل حبيب كريم فهمي عمرو محمود ياسين كلمة أخيرة

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