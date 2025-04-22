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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مصرع عامل سقطت عليه حمولة أحجار سيارة نقل في قنا

سيارة نقل
سيارة نقل

لقي عامل مصرعه، إثر سقوط حمولة أحجار سيارة نقل فوق رأسه، أثناء العمل بها بنطاق مدينة قنا.

تلقت أجهزة الأمن بـ قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد مصرع عامل سقطت عليه أحجار سيارة نقل أثناء العمل بها بنطاق مدينة قنا.

دفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة إلى موقع البلاغ، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعى، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، لمتابعة نقل الجثة إلى المشرحة، وتكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة. 

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قنا حمولة أحجار سيارة نقل مستشفى قنا الجامعى أخبار قنا

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