معلومات مثيرة عن الأعشاب المباركة في جنوب سيناء.. فيديو

كشف الشيخ أحمد منصور، حكيم سانت كاترين أن مدينة سانت كاترين، كرمها الله تعالى بالتجلي الأعظم، موضحا أن فيها أعشابا بها بركة لا توجد في أماكن أخرى.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في حلقة خاصة من برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، يقدمها من مشروع التجلي الأعظم والأوحد بسانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، أن جبال سانت كاترين أعشابها مميزة لبركة التجلي.

ووجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على مشروع التجلي الأعظم، مؤكدًا أن هناك اهتماما كبيرا من الدولة بسانت كاترين، ونتمنى اكتمال مشروع التجلي الأعظم.

وأردف الشيخ أحمد منصور، حكيم سانت كاترين: تدربت على يد جدي في 1969 والطب كان على يد البدو في الماضي، قائلا: كان لدينا 12 طبيبا بدويا فقط في سيناء.

واستطرد أن أعشاب سيناء بها بركة كبيرة والله سبحانه وتعالى وضع فيها الشفاء بشرط استخدامها عن علم، قائلا: سيكون هناك مشفى في سانت كاترين لجميع الأمراض بالأعشاب الطبيعية من سانت كاترين.

وأشار إلى أن هناك مادة ملحية من الكهوف في سانت كاترين تعالج أمراض الفقرات، موضحًا أن الرمل هنا هو العلاج الأمثل للروماتيزم.

وشدد الشيخ أحمد منصور، حكيم سانت كاترين، على أن مشفى كاترين لن يوجد مثله في العالم؛ حيث توجد خطة من أجل إقامة مشفى وستكون ضمن مشروع التجلي الأعظم.

وواصل أنه سيكون لديهم أدوية من الأعشاب تقترب من 22 عشبة، وكل عشبة جاهزة لعلاج المرض الخاص بها، مردفًا: كورونا لم تضرب نهائيا سانت كاترين حيث لم نضعها في بالنا.