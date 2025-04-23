24 ساعة في سوهاج.. خمس وقائع دموية تهز الشارع السوهاجي

شهدت محافظة سوهاج خلال الـ24 ساعة الماضية سلسلة من الأحداث الدامية والوقائع المؤسفة التي تنوعت ما بين جرائم قتل، ومحاولات انتحار، وحوادث غرق، ومشاجرات مسلحة؛ الأمر الذي أثار حالة من القلق والحزن بين الأهالي.

كهربائي يقتل زوجته ويصيب شقيقه بطعنات

البداية كانت من قرية جزيرة محروس التابعة لمركز أخميم، حيث لقيت "جيهان ن.ا.ب" 35 عامًا، ربة منزل، مصرعها متأثرة بطعنات قاتلة وجهها لها زوجها "محمد أ.ع.ح"، 38 عامًا، كهربائي، إثر خلافات زوجية حادة.

كما أُصيب شقيق الزوج أثناء محاولته فض المشاجرة، وتم نقله إلى المستشفى، بينما تم القبض على المتهم وبحوزته السلاح المستخدم، وأُخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات.

مصرع تاجر ملابس خلال حضوره حفل زفاف

وفي حادث آخر مأساوي، لقي تاجر ملابس مصرعه وأُصيب آخر بطلق ناري خلال مشاجرة مسلحة نشبت في حفل زفاف أمام كوافير سيدات في مدينة طهطا؛ بسبب خلافات مالية سابقة بين أطراف الواقعة.

وأسفرت التحريات عن ضبط ثلاثة متهمين أقروا بتفاصيل الجريمة، وتمت مصادرة السلاح الناري المستخدم، بينما تولت النيابة التحقيق.

غرق طفل بترعة في جهينة

كما شهد مركز جهينة مصرع طفل يُدعى "محمد م. م. ض"، يبلغ من العمر 7 سنوات، غرقًا في إحدى الترع أثناء توجهه للأرض الزراعية، بعد أن اختل توازنه وسقط في المياه، وبحسب تصريح والدته، لم تُوجه أي اتهامات، ونفت وجود شبهة جنائية.

سائق توكتوك يحاول إنهاء حياته بـ"قرص الموت"

وفي مركز طما، أُصيب سائق توك توك يدعى "خالد ع. م. أ"، 33 عامًا، بحالة تسمم شديدة إثر تناوله قرص حفظ غلال فيما يُعرف بـ"قرص الموت"، بسبب مروره بأزمة نفسية حادة نتيجة خلافات أسرية، وتم نقله إلى المستشفى في حالة حرجة.

مشاجرة دامية بين الجيران تصيب شاب بطلق ناري

وفي دار السلام، أصيب شاب يُدعى "عمرو ش. ع. م"، 25 عامًا، بطلق ناري في الكتف إثر مشاجرة مسلحة مع شاب آخر يدعى "هشام م. ر. أ"، 22 عامًا، بسبب خلافات تتعلق بالجيرة.

وتم ضبط الطرفين، وعثر بحوزة المتهم الثاني على السلاح المستخدم، فيما تولت النيابة التحقيق.

وتعكس هذه الوقائع واقعًا اجتماعيًا مأزومًا، يتطلب تدخلًا فوريًا من كافة الجهات المعنية لنشر التوعية، وتعزيز الأمن، واحتواء الأزمات الأسرية قبل أن تتحول إلى مآسي دامية تهز استقرار المجتمع.