توك شو| الاقتصاد المصري يجذب المستثمرين الهنود.. وتامر عاشور يكشف عن طقوس العيد

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار المهمة، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

أكد سفير الهند لدى القاهرة، سوريش ك. ريدي، على عمق الشراكة الاستراتيجية التي تربط بين مصر والهند، واصفًا إياها بأنها "ثرية وعميقة"، وتحظى بإشراف مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

سفير الهند: نعمل على ربط شركات التكنولوجيا الهندية بمصر والانطلاق نحو الأسواق العالمية

قال السفير الهندي لدى القاهرة، سوريش ك. ريدي، في حوار خاص مع برنامج "العالم شرقا" على قناة "القاهرة الإخبارية"، إن مصر تمثل محورًا استراتيجيًا يربط بين قارات عدة، موضحًا أن موقعها الجغرافي يجعلها بوابة مثالية للوصول إلى إفريقيا، وأوروبا، والولايات المتحدة، مما يشجع الشركات الهندية على التوسع من خلالها نحو الأسواق العالمية.

عقب العاصفة.. السفير الهندي في احتفالية اليوم العالمي لليوجا بشاطئ ستانلي

الاقتصاد المصري ديناميكي ويجذب المستثمرين الهنود

وأشار السفير خلال لقائه في برنامج "العالم شرقا" على قناة "القاهرة الإخبارية" إلى أن الاقتصاد المصري يتمتع بديناميكية عالية، تجذب مزيدًا من الاستثمارات، مؤكدًا أن الهند، بصفتها دولة رائدة في التكنولوجيا، ترى مصر شريكًا استثماريًا واعدًا.

سفير الهند: متفائلون بالاستثمار في مصر ونحتفل باليوغا في 21 يونيو

قال سوريش ك. ريدي، سفير الهند لدى القاهرة، إنه قام بزيارة قصيرة جدًا إلى الإسكندرية نهاية الأسبوع الماضي، حيث أتيحت له الفرصة للقاء عدد من رجال الأعمال.

وأوضح خلال لقاء خاص مع الدكتور منى شكر، في برنامج "العالم شرقا"، على قناة "القاهرة الإخبارية: "لم يكن لدي الوقت الكافي للقاء الجميع، ولكن ما أسعدني للغاية هو أن جميع رجال الأعمال الذين التقيتهم كانوا متفائلين جدًا بمستقبل مصر، وبقناة السويس، والمنطقة الاقتصادية الحرة، كما أعربوا عن تقديرهم للإصلاحات الاقتصادية التي تُسهم اليوم في تسهيل ممارسة الأعمال التجارية، وتحسين مناخ الاستثمار في البلاد".

وأشار السفير إلى أن رجال الأعمال الذين التقاهم عبّروا عن قناعة مشتركة بأن الوقت الحالي هو الأنسب لقدوم المزيد من الشركات الهندية إلى منطقة التجارة الحرة، خاصةً بهدف إنشاء مصانع جديدة، مؤكدًا: "سأعمل على بعض من هذه الأفكار خلال الفترة المقبلة".

الهند ومصر: تعاون استثماري وثقافي متجذر وآفاق واعدة للمستقبل

في لقاء خاص ضمن برنامج "العالم شرقًا" الذي تقدمه الإعلامية د. منى شكر على قناة القاهرة الإخبارية، كشف سفير الهند في القاهرة، سوريش ك. ريدي، عن تفاؤله الكبير بمستقبل التعاون الاقتصادي والاستثماري بين بلاده ومصر، مشيرًا إلى عمق الروابط الثقافية والإنسانية بين الشعبين، وتزايد شعبية رياضة اليوغا في المجتمع المصري.

قيادية بحزب المؤتمر الهندي: نساء كشمير يتمتعن بصمود استثنائي رغم المعاناة



قالت سوبريا سولي، القيادية بحزب المؤتمر الوطني الهندي، إنها رغم كونها في صفوف المعارضة في نظام ديمقراطي، تؤمن بأن من واجبها انتقاد الحكومة عند الخطأ.

وأضافت "سولي" خلال لقاء خاص مع الدكتورة منى شكر في برنامج «العالم شرقا»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»: «في الوقت نفسه، عندما تُحسن الحكومة التصرف، فإنني أشيد بها، لأن ذلك هو النهج الصحيح في ديمقراطية شفافة وحيوية كديمقراطيتنا.. لذلك أود أن أغتنم هذه الفرصة لأشيد بالوزارة الهندية بالكامل، وبالوزير الذي تابع وراقب أوضاع جامو وكشمير عن كثب».

باحث روسي: الروبل فاجأ الأسواق وصعد 40% بفضل 3 عوامل رئيسية



قال الباحث ديميتري بريجع، مدير وحدة الدراسات الروسية بمركز الدراسات العربية الأوراسية، إن ارتفاع الروبل الروسي بأكثر من 40% مؤخرًا يُعد تطورًا اقتصاديًا مفاجئًا، لا سيما في ظل العقوبات الغربية المفروضة على روسيا.

وأوضح بريجع، في مداخلة مع الإعلامية دينا سالم، في برنامج «المراقب»، على قناة «القاهرة الإخبارية»، «رغم التوقعات السلبية، استطاع الروبل أن يتصدر قائمة أفضل العملات أداءً، وهناك ثلاث عوامل رئيسية وراء هذا الأداء القوي: أولًا، السياسات النقدية الحازمة للبنك المركزي الروسي، الذي رفع أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية — 17% في أبريل 2014، ثم إلى 20% مؤخرًا — بهدف كبح التضخم وجذب رؤوس الأموال المحلية والدولية، مما زاد الطلب على الروبل».

جيش الاحتلال يعلن الاستيلاء على المستشفى الأوروبي والعثور على جثة محمد السنوار



أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن استيلاء قواته على المستشفى الأوروبي الواقع في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

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العثور على جثة قيادي في حماس

الجيش الإسرائيلي يقول إنه عثر خلال العملية على جثة محمد السنوار، قائد الجناح العسكري لحركة حماس في المنطقة وشقيق القيادي البارز يحيى السنوار.

محافظ الإسماعيلية: المنطقة الحرة فى المحافظة واعدة وبها 163 مشروعًا باستثمارات 900 مليون دولار

قال اللواء طيار أركان حرب أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، أن منطقة حى العرب أول منطقة أنشئت فى المحافظة عام 1859 مع بداية حفر قناة السويس، مشيرًا الى أن المنطقة تاريخية، كما أنها تمثل بداية تاريخ المحافظة ونطورها نظرًا لوجود أسواق عشوائية بها بعد 2011.

وأضاف خلال لقائه على قناة «إكسترا نيوز»، قائلًا: «أعدنا البنية التحتية ورصف الطرق فى منطقة العرب، وحولنا الأسواق العشوائية لحضرية، كما دشنا منطقة ترفيهية بها 46 كرفان بمشاركة مديرية الإسكان بتكلفة 16 مليون جنيه على مساحة 5300 متر».

تامر عاشور يكشف عن طقوس العيد: محبش الصلصة مع الفتة



كشف النجم تامر عاشور عن طريقة تناوله للفتة خلال عيد الأضحى، قائلاً: "أنا محبش أكل صلصة مع الفتة، بحبها بسيطة وبطريقتي الخاصة"،

وأضاف خلال برنامج "صاحبة السعادة مع اسعاد يونس أنه يوازن ذلك بممارسة الرياضة التي يحبها كثيرًا، قائلاً: "عشان أضيع ده، بمارس رياضة وأنا بحب الرياضة".

تامر عاشور: كنت برتبك لما بغني قدام الرئيس السيسي



كشف النجم تامر عاشور، عن سبب لعبة"البينج بونج" ببدلة بيضاء فى احتفالية عيد الأضحى المبارك التى حضرها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، قائلا: "كنت بغنى فى حفلة العيد اللى حضرها الرئيس وبعدها لعبت بينج بونج مع الأطفال بالبدلة اللى قدمت بيها الحفل".

وأضاف تامر عاشور خلال استضافته فى برنامج "صاحبة السعادة" الذى تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس على شاشة dmc، أن هذه المرة هى الرابعة التى أغنى فيها أمام الرئيس، كنت لما بشوفه بكون مرتبك، لكن حاليا بلاقيه هو اللى بيهدينى ولما بدخل على المسرح قدامه بطمن".

تامر عاشور يكشف عن طقوس العيد: محبش الصلصة مع الفتة



كشف النجم تامر عاشور عن طريقة تناوله للفتة خلال عيد الأضحى، قائلاً: "أنا محبش أكل صلصة مع الفتة، بحبها بسيطة وبطريقتي الخاصة"،

تامر عاشور: عشت طول حياتي في الحلمية ولازم يكون ليا لفة هناك كل عيد



كشف النجم تامر عاشور عن عاداته الخاصة في ليلة وقفة عيد الأضحى، قائلاً:"بسهر مع صحابي للصبح، نلعب بلايستيشن، وألعاب ورق، وأي حاجة فيها رياضة.. المهم نفضل سهرانين ومبسوطين."

وأوضح خلال لقاء مع الاعلامية اسعاد يونس أنه يحرص كل عام على قضاء تلك الليلة في جو من الألفة والمرح، بعيدًا عن أجواء العمل والضغوط.

الحلمية.. موطن الذكريات وطبق "بابا عبده" المفضل

وأكد عاشور على ارتباطه القوي بحي الحلمية، قائلاً:"أنا عشت طول حياتي هناك، ولازم يكون ليا لفة في الحلمية كل عيد.

وبحب أروح أكل عند بابا عبده، ده من طقوس العيد اللي ماينفعش أعديها."

تامر عاشور: هيجيلى موجوع نقلة وخرجتني من إطار الأغاني الهادية



قال النجم تامر عاشور، أن أغنية "هيجيلى موجوع" لاقت انتشار واسعا حتى ان الشارع السعودي يحفظها، ان الاغنية ارتبطت في اذهان الناس بعد انتشار الكومكسات عليها على السوشيال ميديا.

وأضاف تامر عاشور خلال استضافته فى برنامج "صاحبة السعادة" الذى تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس على شاشة dmc، أن الأغنية كانت بالنسبة لى نقلة وخرجتنى من إطار الأغانى الهادية وجعلت الرتم الموسيقى عندى أعلى أكتر، وده بسبب بساطة اللحن والكلام والتوزيع".

تامر عاشور: أنا أو أبويا بند.بح في البيت كل عيد وبعدها لازم نفطر كبدة



كشف تامر عاشور عن عاداته الثابتة في أول أيام عيد الأضحى، قائلاً: "إحنا بندبح في البيت.. يا أنا يا أبويا.

وبعدها لازم نفطر كبدة، دي عادة ما بتتغيرش أبداً." وأكد أن هذه الطقوس جزء لا يتجزأ من أجواء العيد في منزله، حيث تسود روح العائلة والتقاليد.