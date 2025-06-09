السيطرة على حريق في شقة سكنية بطوخ

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية على حريق شب في شقة سكنية في أحد العقارات قبل امتداده للمناطق المجاورة ودون خسائر بشرية.

وتولت الجهات المعنية التحقيق وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب الحريق وخسائره.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حريق في شقة سكنية في أحد العقارات غرب السكة الحديد بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية.



وانتقلت قوات الحماية المدنية لمكان الحادث وتم الدفع بسيارتى إطفاء وتمت السيطرة على الحريق واخماده قبل أن يمتد للمناطق المجاورة له، ودون خسائر بشرية وتولت الجهات المعنية التحقيق.