تعليم الوادي الجديد تعلن مواعيد وأماكن الاعتذارات الخاصة بامتحانات الثانوية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالوادى الجديد، عن مواعيد وأماكن تقديم الاعتذارات الخاصة بأعمال امتحانات الثانوية العامة دور أول 2025، وذلك فى إطار التعليمات الوزارية الخاصة بهذا الشأن الواردة من الإدارة العامة للامتحانات بالبدء فى تلقى طلبات الراغبين فى الاعتذار عن أعمال امتحان الثانوية العامة الدور الأول (2025) والذين تنطبق عليهم الحالات التي يمكن فيها قبول الاعتذار.

وأوضح الدكتور سامى فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، موعد بدء تلقي طلبات الاعتذار من المنتدبين لأعمال امتحانات الثانوية العامة (دور أول) للعام 2025، وذلك في الفترة من اليوم الثلاثاء وحتى الخميس 12 يونيو من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية ظهراً بمقر (مدرسة الزهور الابتدائية القديمة) بإدارة الخارجة التعليمية.