نشرة الفن: شاهد مفاجأة أسر ياسين لأمينة خليل في يوم زواجها.. ومايا نصري تُحيي أولى حفلاتها بالسعودية بعد غياب 10 سنوات

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار أبرزها:

لقطة عفوية | شاهد مفاجأة أسر ياسين لأمينة خليل في يوم زواجها

فى لقطة عفوية تفاعل الفنان أسر ياسين فى حفل زفاف الفنانة أمينة خليل على المصور أحمد زعتر الذى أقيم يوم الأحد الماضي فى اليونان .

بعد غياب 10 سنوات.. مايا نصري تُحيي أولى حفلاتها بالسعودية في هذا الموعد

تستعد الفنانة اللبنانية الشهيرة مايا نصري للعودة إلى المسرح بعد غياب دام عشر سنوات، من خلال مشاركتها في حفل "نوستالجيا فورها" الذي سيُقام في جدة بتاريخ 13 يونيو الجاري.

يستعد الفنان حكيم لإحياء أحدث حفلاته الغنائية يوم الخميس المقبل ١٩ يونيو الجاري فى احدى النوادي بطنطا ، ومن المقرر ان يقدم باقة من اغانيه الشهيرة الذى ينتظرها جمهوره.

بعد تعرضه لوعكة صحية.. هدى زاهر تدعو لنجل تامر حسني

شاركت هدى زاهر، زوجة الفنان أحمد زاهر، الدعاء لنجل الفنان تامر حسني بعد تعرضه لوعكة صحية.