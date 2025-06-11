فصل الكهرباء عن 12 منطقة وقرية بكفر الشيخ | اعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت هندسة كهرباء بيلا بمحافظة كفر الشيخ، عن فصل التغذية الكهربائية عن لوحة توزيع كهرباء بيلا القديمة، غداً الخميس الموافق 12 يونيو الجاري، اعتباراً من الساعة 7 صباحاً وحتي الساعة 10 صباحاً، وذلك لأعمال الصيانة الدورية علي لوحة توزيع كهرباء بيلا القديمة.

خريطة فصل الكهرباء في بيلا

وذكرت هندسة كهرباء بيلا، في بيان اليوم الأربعاء ، أنّ المناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي هي: « مستشفي بيلا المركزي - المركز الطبي الحضري - الشونة القديمة - مدرسة الإعدادية المشتركة - حي الصنايع - عبد العليم رزق - بدر - المجاري - بنك الإسكان - الثقافة - مياه الجرايدة - ريف حاذق وتوابعه».

وأكدت هندسة كهرباء بيلا، أن إجراء الصيانة الدورية على المغذيات بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشدة المواطنين والمنشآت الحكومية والخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة المذكورة.