تناوله على الريق.. فوائد استخدام الثوم يوميا

يحتوي الثوم النيئ على العديد من الفوائد الصحية، ومضغ الثوم النيئ في الصباح الباكر يُخفّض الكوليسترول ويخفض ضغط الدم.

فوائد تناول الثوم النيئ على الريق

1. يُعزز المناعة: الثوم النيئ غني بمضادات الأكسدة والمركبات الغنية بالكبريت، ما يُساعد على تقوية جهاز المناعة، تناوله بانتظام يُساعد على الحماية من العدوى والأمراض.

2. خصائص مضادة للالتهابات: يحتوي الثوم على مركبات مضادة للالتهابات مثل ثنائي كبريتيد الأليل، والتي يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب في الجسم، ما قد يخفف أعراض حالات مثل التهاب المفاصل.

3. يُحسّن صحة القلب: يُعرف الثوم بتحسينه لصحة القلب والأوعية الدموية من خلال خفض ضغط الدم، وخفض مستويات الكوليسترول، ومنع تصلب الشرايين، هذه الفوائد مجتمعةً تُقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

4. يُنقّي الجسم من السموم: تُساعد مركبات الكبريت الموجودة في الثوم على إزالة المعادن الثقيلة من الجسم، كما يُعزّز وظائف الكبد ويُساعد على تطهير الجسم من السموم، ما يُعزّز الصحة العامة.

5. يُعزز صحة الجهاز الهضمي: تناول الثوم على معدة فارغة يُحفز الهضم ويُحسّن صحة الأمعاء، فهو يُعزز إنتاج الإنزيمات الهضمية، وله خصائص مُضادة للميكروبات تُساعد على توازن البكتيريا المعوية.

6. تأثيرات مضادة للميكروبات والفيروسات: يتميز الثوم بخصائص قوية مضادة للميكروبات والفيروسات.

مضغ الثوم النيئ يساعد على مكافحة مسببات الأمراض، بما في ذلك البكتيريا والفيروسات والفطريات، ما يقلل من خطر الإصابة بالعدوى ويعزز صحة الفم.