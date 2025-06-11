نجم ميلان ينضم لنادي مانشستر سيتي

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، تعاقده مع الدولي الهولندي تيجاني ريندرز لاعب فريق كرة القدم الأول بنادي ميلان، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكتب الاعلامي أمير هشام :"تيجاني رايندرز ينضم لنادي مانشستر سيتي ".

وكان اللاعب الهولندي قد وصل إلى إنجلترا صباح الأحد الماضي، حيث خضع للفحوصات الطبية بنجاح قبل أن يُتم إجراءات توقيع العقد مع السيتي.



وكان قد أكد فابريزو رومانو، الصحفي بشبكة “سكاي سبورتس”، أن نادي نابولي الإيطالي حصل على موافقة النجم البلجيكي كيفين دي بروين، لاعب مانشستر سيتي، للانضمام إليه في صفقة مجانية.

وكتب رومانو، عبر حسابه على منصة “إكس”: “نابولي يُنهي صفقة كيفن دي بروين بعد حصوله على الضوء الأخضر النهائي من النجم البلجيكي”.