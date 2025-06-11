هيونداي جيتز هاتشباك بـ 400 ألف جنيه

يحتوي سوق السيارات المصري على الكثير من إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

هيونداي جيتز موديل 2010

وجاءت تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، هيونداي جيتز موديل 2010، وتنتمي جيتز لفئة السيارات الهاتشباك .

مواصفات هيونداي جيتز موديل 2010 الخارجية

هيونداي جيتز موديل 2010

تمتلك سيارة هيونداي جيتز موديل 2010 من الخارج تصميم عصري وأنيق بفضل احتوائها على، مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة هيونداي، وتم تثبيت شعار شركة هيونداي علي حقيبة السيارة، وبها مساحات أمامية وخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها 4 مقابض للأبواب بنفس لون السيارة، وبها جرائد تم تثبيتها بمنتصف الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش، وبها مصابيح ضباب أمامية .

محرك هيونداي جيتز موديل 2010

هيونداي جيتز موديل 2010

تنقل قوة سيارة هيونداي جيتز موديل 2010 من المحرك إلى العجلات من خلال علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 250 ألف/كم، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتباع باللون الأزرق .

مقصورة هيونداي جيتز موديل 2010 الداخلية

هيونداي جيتز موديل 2010

تحتوي مقصورة سيارة هيونداي جيتز موديل 2010 على العديد من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها على جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات والمصابيح، وبها درج تخزين أمامي، وبها مساحات إضافية للتخزين بالأبواب الأمامية، وبها حوامل أكواب، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان، وبها مراه داخلية للرؤية .

سعر هيونداي جيتز موديل 2010

تباع سيارة هيونداي جيتز موديل 2010 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 400 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

هيونداي جيتز موديل 2010

والجدير بالذكر انه عند الذهاب لشراء سيارة مستعملة يجب ان تصطحب معك فني سيارات علي دراية بجميع أجزاء السيارة حتي لا تقع في فخ شراء سيارة معيبة .