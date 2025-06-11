تفاصيل مسلسل جديد يجمع بين ريهام عبد الغفور والطفل علي البيلي

يشارك الطفل علي البيلي فى مسلسل “ كتالوج”، والمقرر عرضه علي منصو نتفلكيس، وتقوم ببطولته الفنانة ريهام عبد الغفور والفنان محمد فراج.

ويشارك علي البيلي فى بطولة العمل بجانب الفنانة ريهام عبد الغفور، بعد النجاح الكبير الذي حققه فى مسلسل"لام شمسية" ، والتى قامت ببطولته أمينة خليل.

يذكر أن مسلسل "كتالوج" يشارك فيه مجموعة من النجوم المميزين، مثل ريهام عبد الغفور، ومحمد فراج، وتارا عماد، وسماح أنور، وأحمد عصام السيد، ودنيا سامي.

والعمل من تأليف أحمد عبد الله وإخراج وليد الحلفاوي.

يُعد "كتالوج" من الأعمال المنتظرة على منصة "نتفليكس" هذا العام، ليضاف إلى رصيدها من الأعمال الدرامية المميزة.

ونشرت منصة "نتفليكس" مشهدًا حصريًا من مسلسلها المرتقب "كتالوج" عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ما أثار إعجاب جمهور المتابعين، وأدى إلى تفاعل كبير على منصات التواصل الاجتماعي.

وأرفقت المنصة الفيديو بتعليق: “جاهزين يذوب قلبكم مع محمد فراج على نتفليكس؟”، ما أثار حماسة الجمهور، وفتح الباب أمام تساؤلات حول تفاصيل العمل.

وظهر في المشهد أجواء درامية مشوقة وأداء مميز من طاقم العمل ومن تارا عماد ومحمد فراج، ما زاد اهتمام المتابعين.



