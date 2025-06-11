الاحتجاجات الأمريكية تنتقل من كاليفورنيا إلى نيويورك

تصاعدت وتيرة الاحتجاجات في الولايات المتحدة الأمريكية مساء الأمس الثلاثاء، وانتقلت التظاهرات من ولاية كاليفورنيا الأمريكية في أقصى الغرب إلى ولاية نيويورك في أقصى الشرق.

وخرجت الاحتجاجات بواسطة المهاجرين غير الشرعيين القادمين من المكسيك عبر الحدود الجنوبية الأمريكية المعترضين على قرارات الرئيس الأمريكي ترامب بترحيل المهاجرين من الأراضي الأمريكية.

المهاجرين غير الشرعيين تركزوا في كاليفورنيا ونيويورك

وتركز المهاجرين في الولايات الأمريكية مثل كاليفورنيا ونيويورك وتكساس، ودعا ترامب إلى نشر المزيد من قوات الجيش الأمريكي بمدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا، لرفض حاكم الولاية جافين نيوسوم نشر قوات الشرطة،ومواجهة المتظاهرين ليدعوا ترامب إلى اعتقال حاكم ولاية كاليفورنيا لتركه المدينة تحترق.

حاكم كاليفورنيا يصف ترامب بالاستبدادي

بينما وصف حاكم الولاية ترامب بإنه حاكم استبدادي،وطاغية ولا يخشى من الاعتقال رافضا تعامل قوات الحرس الوطني والمارينز بعنف مع المهاجرين،وانتقد ترامب التظاهرات مساء الثلاثاء قائلا بإنهم يرفعون أعلام دول أخرى،ويحرقون العلم الأمريكي،وقال ترامب بإنه يجب معاقبة أي شخص يحرق العلم الأمريكي بالحبس لمدة عام.