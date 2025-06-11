وصول 4000 جندي و700 من قوات «المارينز» إلى كاليفورنيا تحسباً للاضطرابات

قال قائد في الحرس الوطني الأمريكي، اليوم، إن نحو 4000 جندي من الحرس الوطني و700 من عناصر مشاة البحرية (المارينز) قد وصلوا إلى ولاية كاليفورنيا، في إطار تعزيزات أمنية تهدف إلى حماية المنشآت الفيدرالية والتعامل مع أي اضطرابات محتملة.

وأضاف القائد أن "لدينا حالياً 2000 جندي جاهز للانتشار، و2000 آخرين تحت التعبئة، سيتم توزيعهم عند الحاجة"، مشيرًا إلى أن المهمة الأساسية للقوات هي حماية الممتلكات الفيدرالية في الولاية، خاصة في ظل تصاعد التوترات والمخاوف من اندلاع مظاهرات واسعة.

وأشار إلى أن "الوضع في لوس أنجلوس يتطلب وجوداً أمنياً مركزياً، لكن قد يتم نشر قوات من الحرس الوطني في مدن أخرى إذا شهدت مظاهرات أو أحداثاً أمنية مشابهة"، مضيفًا أن القيادة تتابع الأوضاع عن كثب في مختلف أنحاء الولاية.

وحول دور القوات المنتشرة، أوضح القائد أن "الوحدات المنتشرة في لوس أنجلوس مُخولة باحتجاز الأفراد مؤقتًا حتى وصول سلطات إنفاذ القانون المحلية، في حال وقوع تجاوزات أمنية".

كما لم يستبعد القائد إمكانية رؤية قوات المارينز في مناطق أخرى، إذا استدعى الوضع الأمني ذلك، مؤكدًا أن "الاستجابة ستكون سريعة ومنسقة مع الجهات المختصة".