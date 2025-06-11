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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ترامب: إذا كان هناك تمرد في كاليفورنيا فسأطبق قانون التمرد.. وضباط إسرائيليون يطالبون الحكومة بإتمام صفقة المحتجزين وإنهاء حرب غزة| أخبار التوك شو

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
هاني حسين


تناولت برامج الـ توك شو خلال الساعات الماضية، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا ودوليًا، ونستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

الرئيس اللبناني: استمرار إسرائيل في اعتداءاتها انتهاك صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار
أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، أن وجود قوات اليونيفيل بات حاجة إقليمية وليس فقط حاجة لبنانية، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية .


إعلام إسرائيلي: ترامب طلب من نتنياهو إنهاء الحرب في قطاع غزة
أفاد إعلام إسرائيلي، بأن ترامب طلب من نتنياهو إنهاء الحرب في قطاع غزة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .


سكن لكل المصريين.. خبر سار من الإسكان الاجتماعي للمتقدمين خارج الأولوية
كشفت مي عبد الحميد  الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، موقف المتقدمين خارج الاولوية في " سكن لكل المصريين 5 ".


لولا تدخلنا لاحترقت لوس أنجلوس.. ترامب: إذا كان هناك تمرد في كاليفورنيا فسأطبق قانون التمرد
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن ما يحدث في لوس أنجلوس شيء مروع، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.

ضباط إسرائيليون يطالبون الحكومة إتمام صفقة المحتجزين وإنهاء حرب غزة
طالب 41 ضابطا وجندي احتياط، الحكومة الإسرائيلية إتمام صفقة المحتجزين وإنهاء الحرب في غزة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

مجدي نزيه: السلق أفضل طريقة لطهي اللحوم ويُحافظ على قيمتها الغذائية
أكد الدكتور مجدي نزيه، استشاري التثقيف والإعلام الغذائي، أن أفضل طريقة لطهي اللحوم، لتقليل الضغط على الجهاز الهضمي والكبد، هي السلق، موضحًا أنها الطريقة الأبسط والأصح والأخف لهضم اللحوم وامتصاص عناصرها الغذائية.


القيادة المركزية الأمريكية: عرضنا سيناريوهات عملياتية حال فشل الجهود الدبلوماسية مع إيران
أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية، أنه عرض على ترامب ووزير الدفاع سيناريوهات عملياتية في حال فشل الجهود الدبلوماسية مع إيران، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

زيلينسكي: أوكرانيا تواجه وضعا قد يتصاعد إلى حرب عالمية ثالثة
أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن أوكرانيا تواجه وضعا قد يتصاعد إلى حرب عالمية ثالثة، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.

نجل الشهيد خالد عبد العال يروي اللحظات الأخيرة قبل وفاة والده .. فيديو
روى أحمد خالد عبد العال، نجل الشهيد البطل خالد عبد العال، كواليس اللحظات الأخيرة في حياة والده، مؤكدًا أن والده كان دائمًا يضع الآخرين في المقام الأول، حتى وهو يصارع الموت.

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