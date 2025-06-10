مجدي نزيه: السلق أفضل طريقة لطهي اللحوم ويُحافظ على قيمتها الغذائية

أكد الدكتور مجدي نزيه، استشاري التثقيف والإعلام الغذائي، أن أفضل طريقة لطهي اللحوم، لتقليل الضغط على الجهاز الهضمي والكبد، هي السلق، موضحًا أنها الطريقة الأبسط والأصح والأخف لهضم اللحوم وامتصاص عناصرها الغذائية.

وقال خلال لقائه مع الإعلامية آية شعيب في برنامج«أنا وهو وهي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن عملية السلق الصحيحة تبدأ بـ تشويح اللحمة أولًا، حيث تُوضع قطع اللحم في قدر على النار مع سمن بلدي بدون ماء، حتى يحدث تجلط كامل لسطح اللحم، ويجف تمامًا من الخارج.

وأشار إلى أن الخطوة التالية هي إضافة ماء مغلي، وليس ماء بارد، مع البصل وورق اللورا والفلفل الأسود والبهارات المناسبة، ثم يتم استكمال السلق، مؤكدًا أن هذه الطريقة تمنع ظهور "الريم" على وجه الشوربة، وهو البروتين المتسرب من اللحم نتيجة غليانه المباشر دون تشويح.

وتابع: "الريم ده في الحقيقة هو بروتين نازل من اللحمة، وده اللي بيخلينا نشيله ونرميه، وبالتالي نخسر جزء من القيمة الغذائية اللي أصلاً بنتناول اللحمة عشانها، وكمان بيؤثر على طعم وقوام الشوربة".