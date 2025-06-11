الأحد بالقومي للترجمة.. مناقشة كتاب فظائع العدالة تحت الحكم البريطاني بمصر.. حادثة دنشواي

في الذكرى الـ ١١٩ لحادثة دنشواي، تقيم وزارة الثقافة بالمركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي ندوة مناقشة كتاب "فظائع العدالة تحت الحكم البريطاني.. حادثة دنشواي بقلم بريطاني معاصر للأحداث" الصادر حديثًا عن المركز، تأليف ولفريد سكاون بلنت وترجمه عن اللغة الإنجليزية الدكتور أحمد خفاجة رُحَيّم وتقديم الدكتور خلف الميري، وذلك يوم الأحد الموافق ١٥ يونيو في تمام الساعة الخامسة مساءً بقاعة طه حسين بمقر المركز بحرم الأوبرا.

يشارك في الندوة كلٍ من: الدكتور أحمد خفاجة رُحَيّم مترجم الكتاب تحت عنوان "هذا الكتاب.. لماذا؟" ويروي تجربته في ترجمة هذا العمل، والأستاذ الدكتور صلاح السروي تحت عنوان "انعكاسات حادثة دنشواي وتأثيراتها الثقافية والأدبية والاستشراقية"، والأستاذ الدكتور خلف الميري الذي يلقي الضوء على مؤرخ إنجليزي عاصر حادثة دنشواي، والكاتب الشاعر ياسر قطامش ليطرح رؤية جديدة لمذبـ حة دنشواي وتأثيرها على الشعراء، وبسمة طه تحت عنوان "دنشواي (١٩٠٦) والتأريخ الثقافي: نصوص مناصرة للإمبريالية ومناهضة لها"، وأميرة السمني تحت عنوان "مذبـ حة دنشواي في الفن التشكيلي".