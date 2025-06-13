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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طريقة عمل صينية البطاطس بالكفتة

صنية البطاطس
صنية البطاطس
ريهام قدري

إذا كنتي من محبي الأكلات الخفيفة واللذيذة نقدم لكي اليوم طريقة عمل  صينية البطاطس بالكفتة 

المقادير

نص لحم مفروم

  1 بصل مفروم

 ربع كوب بقدونس مفروم

   بطاطس مقطعة 

1طماطم مقطعة مكعبات

فلفل أخضر 

 ثوم مفروم (حسب الرغبة )

 ملح

جزر مقطع 

شطة  اختيارى 

 كمون

بودرة بصل

بودرة  ثوم 

فلفل أسود 

الصلصة :

طماطم

ملح

نص كوب مرقة أو ماء

معجون طماطم

بهارات 

الطريقة 

نضع اللحم المفروم مع البصل والبقدونس والبهارات في طبق ، وتعجن جيداً مع بعض حتى تتجانس المقادير.

تكور حسب الحجم المرغوب وترص في صينية.

نرص بين كور الكفتة شرائح البطاطس.

وبعد الانتهاء من الكمية نقوم بخلط مقادير الصلصة معاً على النار ثم تصب على الكفتة.

تغطى الصينية بورق  فويل وتدخل الفرن حتى تستوي وبعدين ننزع الورق الحراري وتترك تحت الشواية تاخد لون و تقدم

وبالهنا والشفا 

البطاطس بطاطس بطاطس باللحمة

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